Devlet Çoksesli Korosu'nun çalışmama kararı aldığı Fazıl Say, yola yeni koroyla devam edecek

Dünyaca ünlü müzisyen Fazıl Say, Devlet Çoksesli Korosu’nun kendisiyle çalışmama kararı almasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sansürle ilgili yazısında, Devlet Çoksesli Korosu’yla ilgili hiçbir ifade kullanmadığını söyleyen Say, korodan tek beklentisinin Antalya programından kaldırılan Nazım Oratoryosu'yle dayanışma gösterilmesi olduğunu söyledi.

Eserlere ve sanatçılara uygulanan baskıya memur sanatçıların birlikte karşı durması gerektiğine dikkat çeken Say, koronun bu şekilde bir duruş gösterip "umut" olmak yerine kendisiyle çalışmama kararı aldığını söyledi. Say, Genco Erkal'la birlikte aldıkları karar doğrultusunda, yola daha önce Nazım Hikmet Oratoryosu'nu seslendiren korolardan biriyle ya da yeni kuracakları Nâzım Hikmet Korosu ile devam edeceklerini duyurdu.

'Umut olmayı denemek yerine benimle çalışmama kararı almalarına çok da şaşırmadım'

Say’ın açıklaması şu şekilde:

“Benim "sansür" konulu makalelerimde tek bir kere Devlet Çoksesli Korosu'nun adı geçmedi. Dolayisiyle Koro hakkında tek bir kere bile olumsuz bir şey yazmadım .

Koronun şefi Cemii Can Deliorman'dan Antalya'da programdan kaldırılan Nazım Oratoryosu konserinde bir dayanışma göstermesi beklentim oldu sadece. Bir cümle bir şey söylemesi veya Oratoryo'dan bir bölümü bis parcası olarak yapması sembolik olarak güzel bir dayanışma örneği olurdu diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşüm.

Türkiye'de eserlere ve sanatçılara uygulanan siyası baskıda, kurumlardaki yüzlerce memur sanatçının göstereceği inançlı karşı koyma ile belki bir sonuç alınabileceğini defalarca yazdım. "Umut" olabilmek adına bunu denemektense benimle çalışmama kararı almalarına çok da şaşırdığımı söyleyemeyeceğim.

Sanat insanlık adına "umut" oluşturmalıdır. Bu aldıkları karar neyin umudunu taşır , kendileri yıllar sonra belki açıklarlar...

Koro 29-30 Ağustos'daki Bilkent Odeon'daki Nazım konserimize ve 2016'daki 12 konserlik Nazım Avrupa turnesine katılmama kararı almış. Saygıyla karşılamaktan başka elimden hiç bir şey gelmiyor.

'Tutumları, 'ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak' cümlelerini içeren bir eserden hayli uzak'

Eserin başrol solisti Genco Erkal ile hemfikiriz. Dünyada Nazım Oratoryosunu söyleyen pek çok koro oldu. Onlardan biri ile ya da kendi kuracağımız NAZIM HİKMET KOROSU ile yolumuza devam edip bu konserlerimizi gerçekleştireceğiz.

Adil olmak isterim; Devlet Korosu yıllar boyunca Nazım Oratoryosunu fevkalade iyi söylemiştir.

Ama bu tutumları ile "ben yanmazsam- sen yanmazsan- biz yanmazsak" cümleleri içeren bir eserden hayli uzaklaştılar. Kendileri için üzücü.”