Devlet Bahçeli'den partililere Yenikapı genelgesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm teşkilatlara 7 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek mitingle ilgili genelge gönderdi.



7 maddelik genelgede, "7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde olası provokasyonlara, tahrik ve tacizlere dikkat edilecek, hiçbir tartışma ve kavganın içinde yer alınmayacaktır" denildi.

Bahçeli’nin tüm MHP teşkilatına gönderdiği genelgede 7 uyarı yer aldı.

Önümüzde muhtemel risk ve tehditlerle dolu bir gündemin varlığı dikkate alındığında, tüm teşkilat yöneticilerimizin, özellikle 7 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek mitingde aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara refakat ve riayet etmeleri gerekecektir:

1– 7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde olası provokasyonlara, tahrik ve tacizlere dikkat edilecek, hiçbir tartışma ve kavganın içinde yer alınmayacaktır.

2- İstanbul Yenikapı’da yapılacak miting partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. Bu itibarla parti bayrak, flama ve dövizlerin alana getirilmemesi, siyasi sloganların atılmaması, yalnızca Türk bayrağının kullanımı, müşterek söz ve çağrıların seslendirilmesi sağlanacaktır.

3- Herhangi bir olay, taşkınlık, gerginlik karşısında sağduyulu ve vakur hareket edilecek, sataşma ve saldırı ihtimalleri karşısında güvenlik güçleri gecikmeksizin haberdar edilecektir.

4- 7 Ağustos’ta teşkilat yöneticilerimiz mitingin düzen ve denge içinde yapılması konusunda özenli ve duyarlı davranacaklar, kardeşlik ve milli ruhun beklentilerini sadakatle ifa ve ifade edeceklerdir.

5- Her dava arkadaşım, milletimin her güzel insanı, 7 Ağustos’ta Türkiye’nin şeref ve itibarına yakışır ve yaraşır şekilde, el ele, gönül gönüle milli kaynaşmanın ve kaderdaşlığın emsalsiz örneğini sergileyeceklerdir.

7- Ağustos’u gölgelemeye, karartmaya, mana ve muhtevasından koparmaya çalışanlara izin ve fırsat verilmeyecektir.6- Siyasi ayrım gözetmeksizin her kardeşimizle, her arkadaşımızla, her vatandaşımızla tam bir gönül seferberliği içinde kalınacak, kucaklaşma sağlanacaktır. Bizim ortak değerlerimizin, sanal farklılıklardan daha çok olduğu asla unutulmayacaktır.

7- Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları, 7 Ağustos günü, miting meydanına intikalden ayrılış anı da dahil olmak üzere, her aşamada çok titiz, saygılı ve tedbirli olmakla mükelleftir.

Buna uymayan kim olursa olsun derhal uyarılacak, lazım gelen önlemler alınacaktır.