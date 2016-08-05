Kılıçdaroğlu Yenikapı mitinginde dev Atatürk posteri ve devlet protokolü istedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'la yaptığı telefon görüşmesinde, pazar günü gerçekleştirilecek "Şehitler ve Demokrasi Mitingi"nde dev bir Atatürk posteri olmasını ve bundan daha büyük posterin olmaması gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Binali Yıldırım arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, CHP liderinin devlet protokolü uygulanmasını istediği ve konuşma sürelerinin belli olmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenikapı'da yapılacak olan mitingde dev bir Atatürk posteri olmasını istedi ve bundan daha büyük bir afiş ya da posterin yer almaması gerekliliğini söyledi.

Abdullah Gül'den 'katılın' telefonu

Kemal Kılıçdaroğlu bu kararı vermeden önce Binali Yıldırım’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de CHP liderini telefonla arayarak mitinge katılmasının önemli olduğunu belirtti.