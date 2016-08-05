CHP'de karar çıktı; Kılıçdaroğlu Yenikapı'daki mitinge gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı'da 7 Ağustos'ta düzenlenecek Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılma kararı aldı. Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mitinge katılması yönündeki ısrarlarının ardından Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği MYK toplantısından mitinge katılması yönünde karar çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 7 Ağustos'ta Yenikapı'da düzenlenecek "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılarak birer konuşma yapmaları için davet göndermişti. Yıldırım ve Bahçeli davetleri kabul etmişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenecek olan mitinge davetini kabul etmedi. Bunun yerine CHP’den bir heyet mitinge katılacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu, mitinge katılmama gerekçesi olarak Erdoğan hakkında "Batı'da azalan itibarını muhalefet liderleriyle yükseltmeye çalıştığı için Yenikapı'ya gitmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Başbakan Yıldırım da pazar günü Yenikapı'daki 'Demokrasi Mitingi'ne şahsen katılmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu'na tekrar çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'nu telefon arayan Yıldırım "Sizi de aramızda görmek istiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun daveti bir gün daha gözden geçirip bugün ekibiyle bir araya geldikten sonra kararını vereceği ifade edildi.

Olağanüstü toplanan CHP MYK saat 11.00'deki toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Yenikapı'da yapılacak olan ''Demokrasi ve Şehitler Mitingi''ne davet edilmesi konusu ele alındı.

MYK toplantısından Kılıçdaroğlu'nun mitinge katılması yönünde karar çıktı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun mitingte konuşma yapacağı da açıklandı.

Parti adına açıklama yapan Selin Sayın Böke yaptığı açıklama şöyle:

"Darbe gecesi hangi gerekçeyle Meclis'te olduysak Pazar günü de o gerekçeyle parti olarak Yenikapı'da olacaktık. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da Yenikapı'daki mitingde olacaktır. Bu kararını da sayın Başbakan'a kendisi telefonla iletecektir"

"Tek bayrak olarak, tek yürek olarak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla buluşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı davetini kabul eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için de "Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bildiğiniz gibi daha önce yazılı olarak davetimi yapmıştım. Milletin demokrasi ve şehitlerimize sahip çıkma buluşmasını çok önemsediğimiz için bu buluşmayı Türkiye'nin en büyük meydanında gerçekleştirmek istedik. Gerek AKP, gerek CHP'nin gerek de MHP'nin genel başkanlarının orada bulunmasını çok çok önemsedim. Bunun için gerekli davetlerin yapılmasını istedim. Nihai netice olarak davetimizin tamamı bu sabah itibariyle gerçekleşmiş oldu. Şimdi Pazar günü gelecek olan tüm davetlilerimizle birlikte, 81 vilayette yine aynı şekilde toplanılacak ve ortak yayın yapılacak. Tüm Türkiye bunu izleyecek. Ordumuzun mehteri orada yerini 239 kişiyle alacak. 239 şehidimizi ifadeyle yer alacaklar. Mehterimizle birlikte inşallah bu töreni gerçekleştirmiş olacağız. Tek bayrak olarak, tek yürek olarak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla buluşacağız." ifadesini kullandı.