Erdoğan ve Yıldırım'ın ısrarının ardından Kılıçdaroğlu, Yenikapı kararını gözden geçirecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan sonra Başbakan Binali Yıldırım da pazar günü Yenikapı'daki 'Demokrasi Mitingi'ne şahsen katılmayacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'nu telefon arayan Yıldırım'ın "Sizi de aramızda görmek istiyoruz" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun daveti bir gün daha gözden geçirip bugün ekibiyle bir araya geldikten sonra kararını vereceği ifade edildi.

Aljazeera'nin haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Yenikapı'da yapılacak mitinge katılım konusunda kendi adlarına bir davette bulunduklarını belirterek, "Kendileri de yarın ekibiyle bir araya gelip konuyu değerlendireceğini, her halükarda ciddi bir katılım sağlayacaklarını belirtti."

Hotar, beraberinde AK Parti İzmir milletvekilleri ile Kılıçdaroğlu'nu Meclisteki makamında ziyaret etti. Yarım saat süren görüşmeden sonra Hotar, basına yaptığı açıklamada, İzmir Milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na "teşekkür ziyareti"nde bulunduklarını ifade etti.

Ziyaretin amaçlarından birinin 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı Genel Başkan'ın duruşuna 'teşekkür etmek' olduğunu anlatan Hotar, bunu hem İzmirliler, hem milletvekilleri olarak kendi adlarına, hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaptıklarını söyledi. Bu akşam İzmir'de demokrasi mitingi gerçekleştirileceğini aktaran Hotar, mitinge katılım konusunda karşılıklı bilgilendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Pazar günü İstanbul Yenikapı'da başka bir demokrasi mitingi gerçekleştirileceğini belirten Hotar, "Vatan, bayrak, devlet için bu dik duruşa karşı, bunu taçlandırma adına hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın Başbakanımızın hem de Sayın Bahçeli'nin katılacaklarını açıkladıkları bir mitingimiz var. Bu mitinge de Sayın Genel Başkanı'nın katılımı konusunda biz de kendi adımıza bir davette bulunmuş olduk. Ama zaten hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem Sayın Başbakanımız bu daveti yapmışlardı kendilerine. Kendileri de yarın ekibiyle bir araya gelip konuyu değerlendireceğini, her halükarda ciddi bir katılım sağlayacaklarını belirtti." diye konuştu.

"Bu akşamki mitinge katılacağız"

Hotar, Türkiye'nin 'daha önceki darbelerden farklı seyreden hassas süreç' geçirdiğini kaydederek şunları söyledi:

"Çünkü daha önceki darbelere baktığımızda, ordunun bir kalkışması olarak hiç kan akmayan olağanüstü dönemin yaşandığı bir süreci görüyoruz. Ama bu süreçte darbecilerin darbe olduğuna dair TRT'de okudukları metni bile bir askerin veya kendilerinden birinin değil, sizler gibi bir medya mensubuna tehditle okutulduğunu görüyoruz. Bu bile ne kadar acz içinde olduklarının bir göstergesi aslında. İşte buna karşı bu duruşu gösteren tüm partilere, tüm vatandaşlara ve buna öncü olan tüm genel başkanlara bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz."

Hotar, CHP'nin bu akşam İzmir'de yapacağı mitinge AK Parti adına katılım olup olmayacağı sorusuna, "Tabii ki olacak. Çünkü biz zaten bu tür mitingleri hangi parti yaparsa yapsın destekleme kararı aldık. Çünkü bu mitingler demokrasi, milletin birlik ve beraberliği adına yapılan mitingler olduğu sürece biz de AK Parti olarak en üst düzeyde destekleme kararı aldık. Bir takım toplantılarımızı erteleme veya çok çabuk bitirmeye çalışacağız. Sanıyorum vekillerimizle beraber katılmış olacağız." karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, "Ziyarete İzmir milletvekilleri olarak geldiniz. Bir İzmir Milletvekili olan Başbakan Binali Yıldırım aranızda yok. Acaba bir sürpriz olabilir mi? Akşam yapılacak mitinge Başbakan katılabilir mi?" sorusuna, "Sayın Başbakanımız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha önce ziyaret etmişti. Tabii ki Başbakan ve Genel Başkan düzeyindeki ilişkileri biz belirleyemeyiz, müdahale de edemeyiz. Biz kendi adımıza, bilgileri dahilinde ve Sayın Başbakanımızın selamıyla Genel Başkanı ziyaret etmiş olduk." dedi.

"Özel olarak kimsenin kimseyi davet etmesi gerekmiyor"

Hotar, "CHP Lideri, Başbakanı bu akşam için davet etti mi?" sorusu üzerine, "Onu kendisine soralım. İkisi arasındaki ilişkileri biz seslendirmeyelim. Zaten davet de herkese açık. Özel olarak kimsenin kimseyi davet etmesi gerekmiyor. Sonuçta bu demokrasi, birliktelik,millet mitingiyse katılmak isteyen her vatandaşımız katılabilir. Ama olağanüstü süreçten dolayı Başbakanımızın gerçekten çok olağanüstü bir temposu var. Nasıl ayarlar tabii kendi takdirleri..." ifadelerini kullandı.

"Darbenin sivil ayağı, sivil bir numarası olduğu iddiası var. Buna ilişkin bir yorumunuz olur mu?" sorusuna Hotar, "Sivil ayağı Amerika'da zaten. Feto dışında birinden mi bahsediyorsunuz? Bilgilerimizi sizlerle de paylaşıyoruz. FETÖ, PYD dediğimiz teşkilat ve onun başındaki kişi... Şu ana kadarki bilgi, bulgu ve uyarılarımızın bize gösterdiği bu." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan ne izlenim aldıkları sorusuna Hotar, "Kendisi olayın olduğu ilk geceki açıklamasının devamında tam bir devlet adamı duruşu, bilinci ve sorumluluğuyla halkın böyle bir kalkışmaya karşı dik durması, engel olması, kendi partililerinin de bununla doğru orantılı davranış içinde olması yönünde zaten açıklamalarını ve davranışını gösterdi. Biz bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanından çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün TOBB Başkanlarına yaptığı konuşmada mitinge katılacağını açıklayan MHP Genel Başkanı Dvelt Bahçeli'ye teşekkür etmiş, Kılıçdaroğlu'na da çağrısını yinelemişti.

Cumhurbaşkanı, "(Demokrasi ve Şehitler Mitingi) Ben tabii aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun da orada olmasını istiyorum. Onlar da bir heyetle katılacaklarını şu anda açıklamış durumdalar. Öyle zannediyorum ki durumu tekrar gözden geçirir ve onlar da Pazar günü Yenikapı'da olma kararını verirler." demişti.

Yıldırım'ın ayrıca Kılıçdaroğlu'na, Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili gönderdiği mektubu da değerlendirdiklerini söyledi.

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mitinge katılacağını açıklamıştı.