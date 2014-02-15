T24 LogoT24 Logo
Politika

Devlet Bahçeli: Başbakan diktatorya olmaya heveslendi

Devlet Bahçeli ''Başbakan, gücünü milletin lehine değerlendireceği yerde nefsinin kurbanı olmuş'' dedi

15 Şubat 2014 20:04

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargıyı siyasallaştırmaya çalışmakla suçladığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın elindeki gücü milletin lehine değerlendireceği yerde nefsinin kurbanı olduğunu kim kendisine karşıysa ona hasımlık yapan bir anlayışla, otoriter bir rejim yani diktatorya olmaya heveslendiğini’’ söyledi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Seydikemer’e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilçe girişinde partililer tarafından karşılandı. Konvoy eşliğinde ilçeye giren Bahçeli’yi, Seydikemer Belediyesi önünde kalabalık bir topluluk karşıladı. Ellerinde MHP bayraklarıyla alanı dolduran kalabalığa seslenen MHP Lideri Bahçeli, 30 Mart seçimlerinde sandık başına gidip oy kullanmalarını istedi.

Konuşmasında iktidar partisine yüklenen Devlet Bahçeli, AKP hükümetinin yargıyı siyasallaştırmaya çalıştığını söyledi. Kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yapan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Yargı bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Yasamadaki çoğunluğu ve yürütmedeki iktidar gücüyle bunlar, yargıya da hakim olmak istiyor. Ayağı yerden kesilen, ’ne oldum’ diye şaşırmış Başbakan, ’madem yasama ve yürütmede ben varım, yargı da benim kontrolümde olsun’ diyerek, yargıyı siyasallaştıracak birçok çalışmanın içine girmiştir. Yargıyı kontrol altına alarak kendi yandaşlarıyla doldurma ve istediğini yaptırma hevesi, Başbakanı başka yöne yönlendirmiştir. Başbakan, gücünü milletin lehine değerlendireceği yerde nefsinin kurbanı olmuş, kim kendisine karşıysa ona hasımlık yapan bir anlayışla, otoriter bir rejim yani diktatorya olmaya heveslenmiş ve onu adım adım gerçekleştirmek durumunda kaldığını herkese hissettirmiştir."

 

’Halk Bankası Genel Müdürü nasıl tahliye olur’

 

Konuşmasının devamında 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan ve dün serbest bırakılan eski Halk Bank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile ilgili olarak da Devlet Bahçeli, tahliyeyi eleştirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17 Aralık’ta bir savcıyla kolluk kuvvetlerinin Fatih Belediyesi’nden başlayan ve 4 bakanın oğluna kadar uzanan rüşvet soruşturması su yüzüne çıkmış ve 41 kişi tutuklanmıştır. Başbakan, panik içinde ’bana komplo kuruyorlar, paralel devlet kuruyorlar, bana darbe yapıyorlar’ diyerek, ortalığı karıştırmıştır. Savcı kıymıştır, polis teşkilatını darmadağın etmiştir. Büyük bir gürültü kopartılarak, Halk Bankası Genel Müdürü dün tahliye olmuş ortalıkta serbestçe dolaşıyor."

Evde ayakkabı kutusundan çıkan paraları anımsatan Bahçeli, "Siz bu adamı tahliye ediyorsunuz. Hala tahliyeler devam ettirilmek isteniyor. Soygunun üstünü örtmeye, iktidarı masum hale getirmeye çalışıyorlar" dedi.

ETİKETLER

mhpbahçelihsykyargıbaşbakanotoritebaşbakanrecep tayyip erdoğansüleyman aslanhalk bankası

İlgili Haberler

Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan tahliye edildi

17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan Süleyman Aslan serbest bırakıldı

HSYK tasarısı kabul edildi

Tartışmalı HSYK yasa tasarısı TBMM’de yapılan oylamada kabul edildi. Oylama sırasında milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşanırken, bir milletvekilinin burnu kırıldı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24