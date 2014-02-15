Devlet Bahçeli: Başbakan diktatorya olmaya heveslendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargıyı siyasallaştırmaya çalışmakla suçladığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın elindeki gücü milletin lehine değerlendireceği yerde nefsinin kurbanı olduğunu kim kendisine karşıysa ona hasımlık yapan bir anlayışla, otoriter bir rejim yani diktatorya olmaya heveslendiğini’’ söyledi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Seydikemer’e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilçe girişinde partililer tarafından karşılandı. Konvoy eşliğinde ilçeye giren Bahçeli’yi, Seydikemer Belediyesi önünde kalabalık bir topluluk karşıladı. Ellerinde MHP bayraklarıyla alanı dolduran kalabalığa seslenen MHP Lideri Bahçeli, 30 Mart seçimlerinde sandık başına gidip oy kullanmalarını istedi.

Konuşmasında iktidar partisine yüklenen Devlet Bahçeli, AKP hükümetinin yargıyı siyasallaştırmaya çalıştığını söyledi. Kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yapan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Yargı bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Yasamadaki çoğunluğu ve yürütmedeki iktidar gücüyle bunlar, yargıya da hakim olmak istiyor. Ayağı yerden kesilen, ’ne oldum’ diye şaşırmış Başbakan, ’madem yasama ve yürütmede ben varım, yargı da benim kontrolümde olsun’ diyerek, yargıyı siyasallaştıracak birçok çalışmanın içine girmiştir. Yargıyı kontrol altına alarak kendi yandaşlarıyla doldurma ve istediğini yaptırma hevesi, Başbakanı başka yöne yönlendirmiştir. Başbakan, gücünü milletin lehine değerlendireceği yerde nefsinin kurbanı olmuş, kim kendisine karşıysa ona hasımlık yapan bir anlayışla, otoriter bir rejim yani diktatorya olmaya heveslenmiş ve onu adım adım gerçekleştirmek durumunda kaldığını herkese hissettirmiştir."

’Halk Bankası Genel Müdürü nasıl tahliye olur’

Konuşmasının devamında 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan ve dün serbest bırakılan eski Halk Bank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile ilgili olarak da Devlet Bahçeli, tahliyeyi eleştirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17 Aralık’ta bir savcıyla kolluk kuvvetlerinin Fatih Belediyesi’nden başlayan ve 4 bakanın oğluna kadar uzanan rüşvet soruşturması su yüzüne çıkmış ve 41 kişi tutuklanmıştır. Başbakan, panik içinde ’bana komplo kuruyorlar, paralel devlet kuruyorlar, bana darbe yapıyorlar’ diyerek, ortalığı karıştırmıştır. Savcı kıymıştır, polis teşkilatını darmadağın etmiştir. Büyük bir gürültü kopartılarak, Halk Bankası Genel Müdürü dün tahliye olmuş ortalıkta serbestçe dolaşıyor."

Evde ayakkabı kutusundan çıkan paraları anımsatan Bahçeli, "Siz bu adamı tahliye ediyorsunuz. Hala tahliyeler devam ettirilmek isteniyor. Soygunun üstünü örtmeye, iktidarı masum hale getirmeye çalışıyorlar" dedi.