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Dünya
Deutsche Welle

HSYK tasarısı kabul edildi

Tartışmalı HSYK yasa tasarısı TBMM’de yapılan oylamada kabul edildi. Oylama sırasında milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşanırken, bir milletvekilinin burnu kırıldı.

15 Şubat 2014 16:40


TBMM'de yaklaşık 20 saat süren görüşmelerin ardından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısını değiştiren tartışmalı yasa tasarısı kabul edilerek, yasalaştı. Yasa, kurulda Adalet Bakanı'nın yetkilerini geniş şekilde artırdığı gerekçesiyle büyük eleştiri almıştı. Oylama sırasında mecliste çıkan kavgada üç milletvekilinin yaralandığı, burnu kırılan CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün ise tedavi altına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, yasanın yürürlüğe girmesi ile meydana gelecek kimi değişiklikler şöyle: Meslekleriyle ilgili staj ve araştırma yapacak, kurs, eğitim, öğrenim görecek, iç veya dış burstan yararlanan hakim ve savcılar, Adalet Bakanlığı tarafından yurtdışına gönderilecek. HSYK'nın, Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş veya mahkemelerde ya da geçici yetki veya görevlendirmeyle başka kurum, kurul veya kuruluşlarda görev yapanlar dışındaki hakim ve savcıları yurtdışına gönderme yetkisi de kaldırılacak.

HSYK'nın, yurtdışına gitmek için şahsi olarak özel burs sağlayan hakim ve savcılara aylıksız izin verme yetkisi olmayacak. Ayrıca, hakim ve savcıların, dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirilmesini Adalet Bakanlığı yapacak. Hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri de bundan böyle HSYK yerine,Türkiye Adalet Akademisi'nce yaptırılacak. Bu eğitimin usul ve esasları, HSYK'nın görüşü alınarak Türkiye Adalet Akademisi'nce hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.

HSYK Başkan Vekili Ahmet Hamsici yasa değişikliği gündeme geldiğinde 66 sayfalık bir açıklama yapmış ve açıklamasında, “12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği ile birlikte HSYK Adalet Bakanlığından bağımsız, yargının ayrı bir erk olması kuralına uygun bir düzenlemeye kavuşturulmuş iken, yapılmak istenen kanun değişikliği ile kurulun fiilen Adalet Bakanına bağlı ve bağımlı, ayrı bir erkten daha çok yürütmenin emir ve gözetimi altında görev yapan bir yapı haline getirilmesi söz konusudur. Bu durum yapılan Anayasa değişikliği ile kurulan bağımsız bir Kurulun oluşumuna aykırıdır“ ifadelerini kullanmıştı. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte HSYK'daki tüm personelin görevinin sona ermesi de öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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