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DEVA Partisi kurucusu Aygören, Boğaziçi Üniversitesi rektör danışmanlığı görevini kabul etmeyeceğini açıkladı

"Bugün sürpriz bir şekilde rektör danışmanlığı görevine atandığımı öğrendim"

02 Şubat 2021 02:20

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'nun rektör danışmanlığına atadığı DEVA Partisi Kurucu Üyesi Oğuzhan Aygören, görevi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaştığı açıklamada 'sürpriz bir şekilde atandığını öğrendiğini' belirten Aygören, "Bu atamayı kabul etmemin mümkün olmadığını tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Aygören'in görevi kabul etmesi halinde parti ile yollarının ayrılacağını duyurmuştu.

Aygören'in açıklaması şöyle:

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