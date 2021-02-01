DEVA Partisi kurucusu, Genel Başkan Ali Babacan'ın Boğaziçi Rektörlüğü'ne atanmasına tepki gösterdiği Melih Bulu'nun danışmanı oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'nun rektör danışmanı, DEVA Partisi Kurucu Üyesi Oğuzhan Aygören oldu.

Bulu'nun atanmasına karşı protestolarda bugün onlarca öğrenci daha gözaltına alınırken, Bulu 4 haftanın ardından kendisine yardımcı ve danışman atadı. DEVA Partisi Kurucu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören rektör danışmanı olurken, Endüstri Mühendisliği öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Gürkan S. Kumbaroğlu da rektör yardımcısı oldu.

Binlerce Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve mezununun olduğu Clubhouse buluşmasında Aygören'in atanmasına tepki geldi. Clubhouse'da DEVA Partisi'ne karşı protestosu olurken, 'DEVA partililer dışarı' ifadesi kullanıldı.

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Babacan, Bulu'nun atanmasına tepki göstermişti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepki göstermiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '#KayyumRektörİstemiyoruz' etiketi altında tepkisini dile getirmişti.

Babacan paylaşımında, "Üniversiteler özerk olmalıdır. Ülkemizin özgür akademiye, özgür bilim insanlarına ve üretken öğrencilere ihtiyacı var. Bu özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz. #KayyumRektörİstemiyoruz. Özgür bir akademi istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.