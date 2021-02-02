DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin: Oğuzhan Hoca bu görevi kabul ederse partimiz ile yolları ayrılacaktır

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Oğuzhan Aygören'in Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'nun rektör danışmanı olarak atanması hakkında DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'den açıklama geldi. Şahin, Clubhouse uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer Oğuzhan Hoca bu görevi kabul ederse, partimiz ile yolları ayrılacaktır" dedi.

Şahin, Aygören'in gıyabında gerçekleşen bir atamayla Rektör Yardımcılığı görevine geldiğini belirterek, "Oğuzhan Hoca bunu yüksek ihtimalle geri çevirecektir" şeklinde konuştu.

Aygören'in atamayı kabul etme konusunda özgür olduğunu fakat Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük sürecinin başından bu yana hukuksuz bir biçimde gerçekleştiğini vurgulayan Şahin, "Biz bu hukuksuzluğa parti olarak ortak olamayız. Eğer Oğuzhan Hoca bu görevi kabul ederse, partimiz ile yolları ayrılacaktır" ifadelerini kullandı.

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