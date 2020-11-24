DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Ayan: Partimizi merkez siyasette konumlandırdık, tüm Türkiye’de oy alabilecek bir partiyiz

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan, 'kutuplaştırma'nın siyaset için yeni alanlar açtığını ve partisinin bu alanı değerlendirdiğini söylerken, kendilerini merkez siyasette konumlandırdıklarını ve partisinin tüm Türkiye’de oy olabilecek parti olduğunu ifade etti.

Daktilo1984 Youtube kanalında İlkan Dalkuç ve Nezih Onur Kuru’nun sunduğu Nabız programına konuk olan DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan, Ayan, Süleyman Demirel’in sözünü hatırlatarak "Siyaset dosta tavsiye edilmez ama düşmana da bırakılmaz" dedi. Ayan, kendini sorumlu hissettiğini ve siyasete girmesinde bir etkenin Genel Başkanı Ali Babacan olduğunu söyledi. Ayan, Babacan'ın siyaset yapma tarzını ve kendisini de beğendiğini vurguladı.

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Kendilerini merkez siyasette konumlandırdıklarını söyleyen Ayan, AKP'nin eski AKP olmadığını DEVA Partisi’nin tüm Türkiye’de oy olabilecek parti olduğunu ifade etti.

Ayan, kutuplaştırmanın siyaset için yeni alanlar açtığını, bu alanın DEVA Partisi tarafından değerlendirdiğini insanların da partiden beklentisinin olduğunu vurguladı.

Çözüm önerisi olmayan siyasetin bir sonuç getirmediğini, ülkedeki herkesin kaderinin aynı olduğunu, komşu ülkelerin sabit kalacağını söyleyen Ayan, konuşulması gereken evrensel bir dil olduğunu herkesin derdinin ortak olduğunu sözlerine ekledi.

DEVA Partisi’nin bir ihtiyaçtan doğan halk hareketi olduğunu söyleyen Ayan, partisinin hikâyesinin dünyayla ortak olduğunu dile getirirken, işin sadece ekonomik olmadığını, evrensel değerler, hukuk, adalet, olduğunu ve bunların tamamının DEVA Partisi’nin hikayesini oluşturacağını söyledi.

Ayan, beyin göçü yaşanan ülkelerdeki en önemli etkenin istikrar ve sistem olduğunu söylerken, bunu başarmanın asıl amaç olduğunu, bu ülkelerde partilerin hikayesi olmadığı dile getirdi.

Yozlaşma olduğunu, yozlaşmanın sonuçlarının tartışıldığını yozlaştıranın da güç olmadığını korku olduğunu ifade eden Ayan, doğru bildiği şeyleri sonuna kadar savunacaklarını söyledi. Tartışma ne kadar büyürse büyüsün doğruları sonuna kadar söyleyeceklerini ifade eden Ayan, sahada karşılaştıkları durumun çok zor olmadığını ancak İstanbul’da ilçe ilçe farklı desteklerin olduğunu söyledi.

Organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine ilişkin de konuşan Ayan, kim kime ne dediği bir yana siyasi parti liderine karşı bu tavrın etikte protokolde devlet geleneğinde yer almadığını 1839’dan bu yana bu ülkenin her ferdinin eşit olduğunu söyledi.

Bunun kabul edilemez olduğunu Türkiye Cumhuriyeti dilinin bu olmadığını bunların devleti itibarsızlaştıran hareketler olduğunu ve herkesin sorumlu olduğunu ifade eden Ayan, DEVA Partisi’nin geçmişi ile ilgili eleştirilere açık olduğunu söylerken, bu konuda isteyen herkesle konuşulması gerektiğini bunun da yalnızca DEVA Partisi’nde olacağını söyledi.