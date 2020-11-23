Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu.

14 Ağustos 2020 tarihinde DEVA Partisi’nin İstanbul Kurucu İl Başkanı olarak seçilen Mehmet Gürol Ayan ve beraberindeki heyet, il yönetimi üyelerini belirledi.

Gürol Ayan başkanlığında kurulan İstanbul İl Yönetimi listesinde, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Alperen, eski AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Cengiz Sunar, eski AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammet Yasir Taflan, eski İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Osman Erusta yer alıyor.

Ayrıca listede 27 Mayıs darbesi döneminde tutuklanan Milletvekili Abdülmelik Fırat’ın torunu Ömer Faruk Fırat, Nazlı Ilıcak’ın kızı Aslı Ilıcak, spor yazarı Erhan Telli, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) YK Üyesi Bahar Kayserilioğlu, İş insanı Tunç Nazikoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Sektörü Meclis Üyesi ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Genel Sekreteri Sibel Palacıoğlu, hafız, akademisyen ve Dünya Kur’an okuma şampiyonu Selman Okumuş, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) YK Üyesi Ertuğrul Erdem de yer aldı.

70 kişiden oluşan İl Yönetim Kurulu listesinde 30 yaş altı 16 kişi yer alırken; 20 kadın bulunuyor.

DEVA Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu listesi şöyle:

Mehmet Gürol Ayan Cemaleddin Akyürekli Rahile Bahar Kayserilioğlu Emre Aykan Hatice Büşra Görmüş Nezih İlter Karaman Tunç Nazikoğlu Yavuz Polatoğlu Melik Çağatay Şencan Yılmaz Özdemir Afra Teren Gürlüler Beytullah Aksoy Ertuğrul Erdem Kenan Akdeniz Şener Durak Zerrin Baysal Medine Ar Cihan Doğan Feramuz Erdin Habibe Zorlu Nihat Eren Sanem Bora Erhan Telli Zerrin Ekşioğlu Hayriye Aslı Ilıcak Alp Kaan Çetin Eser Güneysel İhsan Alperen Abdullah Kılınç Selman Okumuş Cengiz Sunar Müge Nur Ünsal Cihat Faruk Aydın Mustafa Selçuk Çevik Ömer Faruk Fırat Dilde Refhan Karabulut Elif Kırgıç Osman Erusta Muhammed Ulvi Suğhandağı Muhammet Yasir Taflan Hümeyra Seleş Aydın Hüseyin Deniz Ali Emre Karakeçili Merve Ceylan Sibel Palacıoğlu Fatma Şen Ayşe Tuğçe Yaşar Fatih Akgün Selçuk Baydar Nuri Beğendik

İstanbul Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

1.Utku Altınkeser