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Politika

DEVA Partisi'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu

İl Başkanı Mehmet Gürol Ayan ve beraberindeki heyet, il yönetimi üyelerini belirledi

23 Kasım 2020 16:28

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu.

14 Ağustos 2020 tarihinde DEVA Partisi’nin İstanbul Kurucu İl Başkanı olarak seçilen Mehmet Gürol Ayan ve beraberindeki heyet, il yönetimi üyelerini belirledi.

Gürol Ayan başkanlığında kurulan İstanbul İl Yönetimi listesinde, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Alperen, eski AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Cengiz Sunar, eski AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammet Yasir Taflan, eski İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Osman Erusta yer alıyor.

Ayrıca listede 27 Mayıs darbesi döneminde tutuklanan Milletvekili Abdülmelik Fırat’ın torunu Ömer Faruk Fırat, Nazlı Ilıcak’ın kızı Aslı Ilıcak, spor yazarı Erhan Telli, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) YK Üyesi Bahar Kayserilioğlu, İş insanı Tunç Nazikoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Sektörü Meclis Üyesi ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Genel Sekreteri Sibel Palacıoğlu, hafız, akademisyen ve Dünya Kur’an okuma şampiyonu Selman Okumuş, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) YK Üyesi Ertuğrul Erdem de yer aldı.

70 kişiden oluşan İl Yönetim Kurulu listesinde 30 yaş altı 16 kişi yer alırken; 20 kadın bulunuyor.

DEVA Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu listesi şöyle:

  1. Mehmet Gürol Ayan
  2. Cemaleddin Akyürekli
  3. Rahile Bahar Kayserilioğlu
  4. Emre Aykan
  5. Hatice Büşra Görmüş
  6. Nezih İlter Karaman
  7. Tunç Nazikoğlu
  8. Yavuz Polatoğlu
  9. Melik Çağatay Şencan
  10. Yılmaz Özdemir
  11. Afra Teren Gürlüler
  12. Beytullah Aksoy
  13. Ertuğrul Erdem
  14. Kenan Akdeniz
  15. Şener Durak
  16. Zerrin Baysal
  17. Medine Ar
  18. Cihan Doğan
  19. Feramuz Erdin
  20. Habibe Zorlu
  21. Nihat Eren
  22. Sanem Bora
  23. Erhan Telli
  24. Zerrin Ekşioğlu
  25. Hayriye Aslı Ilıcak
  26. Alp Kaan Çetin
  27. Eser Güneysel
  28. İhsan Alperen
  29. Abdullah Kılınç
  30. Selman Okumuş
  31. Cengiz Sunar
  32. Müge Nur Ünsal
  33. Cihat Faruk Aydın
  34. Mustafa Selçuk Çevik
  35. Ömer Faruk Fırat
  36. Dilde Refhan Karabulut
  37. Elif Kırgıç
  38. Osman Erusta
  39. Muhammed Ulvi Suğhandağı
  40. Muhammet Yasir Taflan
  41. Hümeyra Seleş Aydın
  42. Hüseyin Deniz
  43. Ali Emre Karakeçili
  44. Merve Ceylan
  45. Sibel Palacıoğlu
  46. Fatma Şen
  47. Ayşe Tuğçe Yaşar
  48. Fatih Akgün
  49. Selçuk Baydar
  50. Nuri Beğendik

İstanbul Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

1.Utku Altınkeser

  1. Hakan Ulubey
  2. Onur Avcı
  3. Gökhan Akgök
  4. Neriman Almila Erdöş
  5. Ahmet Tuğran Han
  6. Ömer Kaya
  7. Kaya Pulat
  8. Şeyh Müslüm Kayacan
  9. Vural Alphan Alkan
  10. Şenol Özdemir
  11. Yiğit Pak
  12. Harun Kızılaslan
  13. Jale Bozat
  14. Berat Nedim Şerefoğlu
  15. Oğulcan Tanrıyer
  16. Mehmet Fatih Sıraç
  17. Hakkı Uğurcu
  18. Mahmut Şasi
  19. Selbin Dinçtürk Rossetti



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