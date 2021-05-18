DEVA Partili Yeneroğlu: Türkiye'nin bugün geldiği nokta 90'lardan daha karanlık; Bakan Soylu derhal istifa etmeli

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helallik istemesine tepki göstererek, "Demokrasilerde halktan helallik istemenin yolu bellidir. Millete hesap vermenin tek yolu sandıktır" dedi. Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi ya da Cumhurbaşkanı tarafından derhal görevden alınması gerektiğini söyledi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Soylu'nun istifa etmesi ya da cumhurbaşkanı tarafından görevden alınması şarttır"

"Yakın bir geçmişe kadar bir eliyle Rabia diğer eliyle de bozkurt işareti yaparak iktidar ortakları lehine mitingler düzenleyen, oluk oluk kan akıtacağından bahseden bir şahıstan söz ediyoruz. Söz konusu şahıs kendisine koruma polisi bile tahsis edilen bir suç örgütü lideri. Net bir şekilde söyleyelim, 90’ların tüm karanlık aktörleri ne yazık ki tekrar sahnededir. Tek bir farkla, bugün Türkiye’nin geldiği nokta o günlerden çok daha karanlıktır. Çünkü 90’larda söz konusu iddiaların onda biri karşısında Mehmet Ağar, bakanlıktan istifa etmişken, bugün çok daha ağır olan ithamlar karşısında İçişleri Bakanı istifayı aklından dahi geçirmemektedir. İddialar hakkında derhal soruşturma başlatılarak, Sayın Soylu’nun istifa etmesi ya da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından derhal görevden alınması şarttır. Ayrıca Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmeli ve TBMM’de meclis soruşturması açılmalıdır. Bu iddiaları göz ardı etmek suç ortağı olmaktır."

"Bekçiler güvenliği ve huzuru tehdit etmektedir"

"Maalesef ülkemizde hukuksuzluk norm haline gelmiştir. Yasalar, kurallar ve etik ilkeler ayaklar altına alınmakta ve yok sayılmaktadır. Bunun doğal sonucu ise halkımızın her gün yaşadığı haksızlıklar, şiddet ve adaletsizliklerdir. Bu durumun en vahim örneklerinden biri de maalesef bekçilerdir. Geldiğimiz noktada yeterli eğitim almadan belinde silahla şehirlere salınan bekçiler halkın güvenliğini ve huzurunu tehdit etmektedir. Buradan hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Daha kötü olaylar yaşanmadan derhal bekçilerin silah ve zor kullanma yetkilerini kaldırın ve gerekli eğitimleri almalarını sağlayın."

"Millete hesap vermenin tek yolu sandık"

"Bugün Türkiye’de hükümet hiçbir şeyi kontrol edebilecek yetkinlikte değildir. Zaten bozulmuş olan ülke ekonomisi pandemi sürecini yönetemeyen iktidar sayesinde tamamen alt üst olmuş durumdadır. Oysa esnafımız üç haftadır çalışmamaktadır. İşsizlik ve yoksulluk her geçen gün artmaktadır. Esnaf kan ağlamaktadır. Ve tüm bu tablonun müsebbibi olan sayın Cumhurbaşkanı sorumlu bir politika uygulamak yerine, çıkıp halkımızdan helallik istemektedir. Demokrasilerde halktan helallik istemenin yolu bellidir. Millete hesap vermenin tek yolu sandıktır.”