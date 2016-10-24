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Bilim / Teknoloji

Dev siber saldırıyı New World Hackers grubu üstlendi

Saldırı, internette bugüne kadarki en geniş DDoS saldırılarından biri olarak nitelendiriliyor

24 Ekim 2016 23:43

ABD’de geçen cuma günü yaşanan siber saldırıya ilişkin federal kurumların incelemesi sürerken, saldırıyı New World Hackers isimli bir grup üstlendi.

ABD’nin doğu yakısında cuma günü başlayan siber saldırı çok sayıda popüler siteyi etkilemişti. Twitter, Amazon, PayPal, Netflix ve Pinterest’in de aralarında bulunduğu birçok medya ve teknoloji şirketini hedef alan saldırıda internete bağlanan güvenlik kamerası, televizyon ve ölçüm cihazları kullanıldığı belirtiliyor.

Saldırıdan etkilenen siteler, kullanıcıları kendi sayfalarına yönlendirmek için Dyn adlı şirketin verdiği hizmetten yararlanıyor. Dyn de söz konusu popüler web sitelerine erişimin yavaşlamasının nedeninin, sistemlerine yapılan siber saldırı olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “ABD’nin doğu yakasına hizmet sunan DNS altyapımıza 21 Ekim sabahı küresel bir DDoS saldırısının yapıldığını tespit ettik. Erişimde sorunlar yaşanmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

On milyonlarca internet sitesini etkileyen siber saldırının Çin ve Rusya kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Saldırının ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığı, konuyu incelediklerini bildirdi. Saldırının 8 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimleriyle ilgili olabileceği iddiaları üzerine Federal Araştırma Bürosu (FBI) olayı incelediklerini duyurdu. Amerikalı yetkililerden saldırının ardında kimin bulunduğuna dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Wikileaks iyi bir dost"

Öte yandan New World Hackers isimli bir grup saldırıyı üstlendi. Grup, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, “Siber saldırıyı biz gerçekleştirdik ve işi burada bırakmayı düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu. Bilgi sızdırma sitesi Wikileaks’in “iyi bir dost” olduğunu belirten grup, "meşhur olmak için değil, bir sebepten dolayı" saldırıyı yaptıklarını ifade etti. Saldırının gerçekleştiği sırada grubun Twitter’da yaklaşık 8 bin takipçisi bulunduğu görülüyor. Grubun kapak resminde ise “Yeni Nesil Hackerlar” ifadesi dikkati çekiyor.

Cuma günü düzenlenen saldırı, internette bugüne kadarki en geniş DDoS saldırılarından biri olarak nitelendiriliyor.

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