Dev siber saldırı; BTK'dan açıklama geldi

Internetteki büyük bir siber saldırı Twitter, Spotify, Reddit, Soundcloud başta olmak üzere bir çok önemli siteyi etkiledi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada, Amerika'da yaşanan siber saldırı vakası nedeniyle Twitter, Spotify, Netflix gibi birçok sitede dünya genelinde sorun yaşandığının gözlemlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız da bu sorundan etkileniyorlar. Whatsapp uygulamasında yazılı mesajlar iletilebilmekte ancak resim ve video gönderiminde sorun yaşanabilmektedir" diye konuştu.

Siber saldırıları izlemek için tıklayın.

Siber saldırıdan etkilenen bütün şirketler DynDNS adlı firmanın müşterisi.

DynDNS, kullanıcıların internette bir siteyi bulabilmesini kolaylaştıran hizmetler sağlıyor.

Saldırı DynDNS'nin "DDos" kısaltmasıyla bilinen "Hizmetin Dağıtılmış Reddi" (Distributed Denial of Service) verilerine boğulmasıyla başladı, bu da bu hizmeti kullanan internet kullanıcılarının aradıkları sitelere ulaşmalarını güçleştiren bir etki yarattı.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ya da neden DynDNS'nin hedef olduğu henüz anlaşılamadı.

Lost directory

DynDNS internet sayfasında yayımladığı açıklamada DDos saldırısının bu sabaha karşı ABD'de başladığını ve en çok ülkenin doğusunu etkilediğini bildirdi.

Saldırının ilk etkisi bazı sitelere ulaşımı güçleştirmek oldu.

Kullanıcıların; Reddit, Twitter, Etsy, Github, Soundcloud, Spotify başta olmak üzere birçok siteye erişimi iyice zorlaştı.

Paypal, Pinterest ve Tumblr gibi sitelerle bazı kablolu hizmet sağlayıcılara erişimde de kesintiler olduğu bildirildi.

Bu olay DDos saldırıları diye bilinen siber saldırılarda bir taktik değişikliğine işaret ediyor. Daha önce bu tür saldırılar daha ziyade tek bir siteyi hedef alıyordu.

DynDNS'nin çok sayıda firma tarafından dünya çapındaki kullanıcılar için bir küresel adres rehberi gibi kullanılması saldırının çok daha etkili olmasına sebep oldu.

BTK'dan açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada, Amerika'da yaşanan siber saldırı vakası nedeniyle Twitter, Spotify, Netflix gibi birçok sitede dünya genelinde sorun yaşandığının gözlemlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız da bu sorundan etkileniyorlar. Whatsapp uygulamasında yazılı mesajlar iletilebilmekte ancak resim ve video gönderiminde sorun yaşanabilmektedir" diye konuştu.

İki farklı kuşak halinde Twitter, Reddit gibi siteler için bugün 14.00-17.00 saatlerinde ve saat 20.00 dolayında kesintiler gözlemlendiğini anlatan Sayan, çeşitli illerdeki bazı servislerin lokal bazlı kesintilerinin de yurt dışı çıkış noktalarındaki farklılıklardan dolayı kaynaklandığının tespit edildiğini bildirdi.

Siber saldırılar konusunda tüm operatörleri, kamu kuruluşlarını, Siber Olaylara Müdahale Ekiplerini (SOME) ve vatandaşları siber saldırılara karşı duyarlı olmaları hususunda uyaran Sayan, şunları kaydetti:

"Atakların, bu sitelerin birçoğuna hizmet veren DYN IPM DNS servis sağlayıcısına yapılan DDOS ve benzeri saldırılar sonucunda, bu hizmeti alan Twitter, SoundCloud, Spotify, Netflix, Reddit, Disqus, PayPal, Basecamp, Business Insider, CNN, Esty, Github, Guardian.co.uk, Imgur, HBO Now, Pinterest, Recode, The Verge ve Wired gibi servislerin de etkilendiği tespit edildi. Halihazırda söz konusu global servis sağlayıcıların ilgili hizmetlerinden yararlanılabilmekle birlikte ABD menşeli olası yavaşlamaların tekrar yaşanması ihtimal dahilindedir."