Dev derbide geri sayım başladı; işte iki takımda son durum

Süper Lig'in 9. haftasında namağlup lider olarak yoluna devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda yarın 19.30'da başlayacak olan maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den yayınlanacak ve T24 üzerinden canlı anlatımı yapılacak.

Aslan, derbi öncesi oldukça moralli. Ligde son 4 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, oynadığı futbolla da taraflı-tarafsız birçok sporseverin beğenisini kazandı.

8 haftada tek fire Antalya'da

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan toplayan Galatasaray, attığı 20 gole karşın kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Aslan, tek beraberliğini Antalyaspor deplasmanında aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan ve Bursaspor maçında dinlendirilen Tolga Ciğerci, Hırvat teknik adamdan forma bekleyecek. Ligde çıktığı 6 maçta 5 gol kaydeden Tolga, bu sene Cimbom'un etkili silahlarından olarak dikkati çekiyor.

Başkanların derbi karnesi - TIKLAYIN

Galatasaray'da ayrıca adelesinde çekme bulunan Garry Rodrigues'in durumu Tudor'u düşündürüyor. Alternatif oyuncusu bol olan Hırvat çalıştırıcı, 3-4-3 taktiğini tercih etmesi halinde çıktığı son maçta iyi bir oyun sahaya koyan Selçuk İnan'ı da 11'de değerlendirebilir.

Fenerbahçe'de son dakika sakatlığı

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertli ekipte dünden beri midesinde kramplar olan ve zaman zaman kusan Nabil Dirar'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe ligde aradığı çıkışı bir türlü bulamıyor. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Kanarya, Beşiktaş galibiyetiyle de istediği yükselme fırsatını yakalayamadı; bir hafta sonra Akhisar'a deplasmanda 1-0 kaybetti.

Son maçında iyi bir oyunla evinde Yeni Malatya'yı 3-1 deviren ve 5. sırada bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı deplasmanda galibiyet olarak hem puan farkını eritmeyi hem de psikolojik avantajı Aslan'ın elinden almayı hedefliyor.

Kaplumbağa Tuki'den derbi tahmini - TIKLAYIN

Fenerbahçe cephesinde ise cezası sona eren Martin Skrtel'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Slovak stoperin, Luis Neto ile birlikte stoper tandemini oluşturması öngörülüyor.

Kanarya'da belirsizlik forvet bölgesinde yaşanıyor. Yeni Malatyaspor maçında Roberto Soldado'nun 11 başlamasına karşın Aykut Kocaman'ın Vincent Janssen'e de forma vermesi ihtimaller dahilinde. Sarı-lacivertlilerde santrfor kararının maç günü verilmesi bekleniyor.

Opta: Ozan Tufan, N'diaye'den daha verimli - TIKLAYIN

Türk Telekom Stadyumu'nun derbi tarihçesi

Galatasaray'ın 2011'de açılan mabedi Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 4-3 üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın TT Arena'da oynadığı 8 maçın 4'ünü Aslan kazanırken 3'ünü Fenerbahçe kazandı ve bir maçta kazanan çıkmadı.

18.03.2011 - Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2



07.12.2011 - Galatasaray-Fenerbahçe: 3-1



22.04.2012 - Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2



16.12.2012 - Galatasaray-Fenerbahçe: 2-1



06.04.2014 - Galatasaray-Fenerbahçe: 1-0



18.10.2014 - Galatasaray-Fenerbahçe: 2-1



13.04.2016 - Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0



23.04.2017 - Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1

Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, daha önce 10 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetti. Bu maçlardan 6'sını Fenerbahçe kazanırken; Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Mehmet Demirkol'dan derbi şifreleri: Topun oyunda kalma süresi, Gomis, Tolga, Giuliano, Soldado... - TIKLAYIN

11'ler belli oldu

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Gomis

Fenerbahçe'nin 11'i: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Janssen, Valbuena

Felipe Melo'dan 'derbi' paylaşımı: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Fenerbahçe! - TIKLAYIN

Derbi öncesi Kadıköy'de gözaltı!

Kadıköy'den maçın oynanacağı Seyrantepe'ye otobüsle götürülecek olan taraftarlardan bazılarıyla güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Habertürk'te yer alan habere göre yaşanan tartışma sonrası Fenerbahçeli bir taraftar gözaltına alındı.

Fenerbahçe taraftarları Türk Telekom Stadyumu'na vardı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'den kalkan otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Otobüsün kalktığı Kadıköy'de olay çıkaran ve belediye otobüsünün camlarını kıran taraftarlar ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Aykut Kocaman: Futbol için harika ortam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç öncesi tribünlerdeki coşkuya dikkati çekerek, "Harika bir ortam var. Güzel bir zemin, dolu tribünler, coşkulu insanlar. Futbol ortamı açısından harika" diye konuştu.

Hak edenin kazanmasını dileyen Kocaman, "İyi maç olmasını ve futbol şansının yanımızda olmasını diliyorum" dedi.

Gün içinde Dirar'ın mide problemi olup olmadığı sorusu üzerine Kocaman, Faslı futbolcunun herhangi bir problemi olmadığını söyledi.

Igor Tudor: Bu maçla ne şampiyon olacağız ne de şampiyonluk gidecek

Ev sahibi Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor'un maç sonu açıklaması şöyle:

"Taktiğe odaklanmıyorum. Sayılara odaklanmıyorum. Futbol fikriniz önemlidir. Neleri sahaya yansıtmak istediğiniz, kazanma isteğiniz ve oynadığınız futbol önemlidir.

Sayılara takılmamak lazım. Bu maçla ne şampiyon olacağız ne de şampiyonluk gidecek. Bugüne kadar ne yaptıysak oyuncularımdan bunları tekrarlamalarını istedim."