Mehmet Demirkol'dan derbi şifreleri: Topun oyunda kalma süresi, Gomis, Tolga, Giuliano, Soldado...

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, yarın oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi anahtar rol üstlenecek faktörleri "Topun oyunda kalma süresi; Bafetimbi Gomis, Tolga Ciğerci, Giuliano ve Roberto Soldado'nun performansları" olarak gösterdi.

NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında dev derbi hakkında görüşlerini paylaşan Demirkol, topun oyunda kalma süresinin 50 dakikanın üstünde olması halinde avantajın Galatasaray'a geçeceğini savundu.

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis'in ligin yıldızı olduğunu söyleyen Demirkol, Fenerbahçe savunmasının Fransız golcüye ceza sahası yakınında topla oynama izni vermesi halinde sorun yaşayabileceğini aktardı.

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de Vincent Janssen'in fiziği kuvvetli bir santrfor olduğunu ancak toplu oyunda Roberto Soldado'nun daha etkili olduğunu söyleyerek; teknik direktör Aykut Kocaman'ın İspanyol golcüyü tercih edebileceği görüşünü paylaştı.

Öte yandan Kocaman'ın son dönemde Giuliano'yu zorunluluktan çizgiye yakın oynattığını aktaran deneyimli yorumcu, Brezilyalı oyuncunun orta alanda daha başarılı olduğunu ve üzerine oyun kurulabilecek bir oyuncu olduğu görüşünde bulundu.

Mehmet Demirkol'un NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında derbi öncesi yorumları şöyle:

"Futbolcuların demeçlerinin kalitesinin yükselmesi, oyuncu kalitesinin yükselmesiyle alakalı. Giuliano, keman çalıp satranç oynuyor. Giuliano'nun dediklerinden yola çıkarsak Galatasaray'ın harika bir orta sahası pres gücü var. İyi bir pres oyunları var. Oyun olarak Fenerbahçe'nin önündeler. Seyirci avantajı var. O yüzden Fenerbahçe kazanabilir. Derbi böyle bir şey.

Fenerbahçe'nin problemleri olsa bile bunu biz defalarca kez gördük. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçlarından önce skor tahmini yaptık ya, derbilerde bunu yapmak imkansız."

"Topla oynama süresi 50 dakikanın altına düşerse Fenerbahçe maçta dengeyi sağlar"

"Sadece şöyle bir çıkarım yapılabilir; gerçi Fenerbahçe'nin kendi evinde üstünlüğü var 3 büyük rakibine. Deplasmanlarda bunu söylemek biraz daha zor. Topun oyunda kalma süresiyle maçın favorisinin kim olduğu arasında bir ilişki olacaktır. Topun oyunda kalma süresi 50 dakikaları bulursa veya geçerse, Galatasaray öne geçer. Onun altına düşerse, oyun çok durursa Fenerbahçe dengeyi sağlar.

Eğer maç Gomis ile Fenerbahçe savunma hattı arasında geçecekse Galatasaray kazanır. Fenerbahçe savunması, driblinglere karşı çok açık veriyor."

"Federasyon ve ona bağlı kurullar ne yaptığını bilmiyor; planları yok, anı idare ediyorlar"

"Burada da bunu çok iyi değerlendirecek Galatasaraylı oyuncular var, özellikle Gomis. Ligin şu anda yıldızı. Fenerbahçe de oyunu oradan uzak tutmaya çalışacak. Oyun biraz daha az durur, eğlenceli bir maç olur diye düşünüyorum.

Hakem konusunda da bir tartışma çıktı. Fenerbahçe, Cüneyt Çakır'a karşı çıkıyor diye. Neresinden bakacağımı bilmiyorum. Hakem üzerine önden bir müzakere mi oluyor oralara mı vardı iş. Bir yalanlama yok. MHK olsan ne karar verirsin? Otomatik karar şudur, karşı çıkıyorsa onu atamak.

Normalde MHK'lerin tavrı böyle olur. Peki ya, bunu bilerek karşı çıkıyorsa karşı çıkan kulüp. Bunlar akıl oyunları. Konu şu ki, bence federasyon ve bağlı olduğu kurulların tamamında ne yaptığını bilmemek gibi bir problemi var. Planları yok. Anı idare etmek üzerine her şey. Bütün konu böyle dönüyor. Maç başlamadan 4 gün önce, bu kadar da iyi oyuncular varken hakem konuşuyor durumuna düşüyoruz."

"Giuliano'nun Aykut Kocaman

hakkındaki açıklamaları çok hoş"

"Giuliano'nun, Aykut Kocaman'ın iletişime açık olduğunu söylemesi çok hoş. Aykut Kocaman'ın kapalı olduğunu Alex hep iddia etmişti. Yeni Alex olarak adlandırılan Giuliano'nun bunun tersini söylemesi iyi bir durum Fenerbahçe açısından.

Giuliano'nun sürekli çerçevenin karşısında olması lazım. Zorunluluktan onun kanatta oynadığını biliyoruz. Maçların içinde de zaman zaman çizgiye yakın olduğu dakikalarda yok oldu. Çerçevenin karşısına geçince de gördük nasıl olduğunu.

Bu adam böyle bir oyuncu. Giuliano, bunun için alındı zaten. Fenerbahçe'de Giuliano ve Valbuena, üzerine oyunu kurabileceğin oyuncular. Önce onları yerleştirip sonra oyunu kurmak gerekiyor. Görevlendirmelerin öyle olması lazım. Fiziksel özellikleri çizgiye oynamaya müsait değil.

Aykut Kocaman, 4-2-3-1 oynatıyor. Zamanında Deivid'in kullanıldığı gibi kullanmaya çalışıyor Giuliano'yu. 4-4-1-1'de ise Giuliano'nun daha iyi olduğunu görüyoruz. Çizgiye yaklaştığı zaman sıradanlaşıyor, vasata iniyor."

"Galatasaray Tolga ile oynarsa

Fenerbahçe için zor maç olur"

"Galatasaray'ı zorlayan ekipler, savunma beklerini çıkartmayan takımlar. İki savunma kanadı, oyuna katılıp neredeyse hücumun bir parçası olduğu zaman zorlanıyor rakipler Galatasaray karşısında. Geçen sezon bir zamanlar bunu söyleyeceğimi düşünmezdim ama bunu sağlayan Tolga.

Hücumda yaptığı presle tüm takımı çok rahatlatıyor. Ndiaye'nin yaptığı baskının da manalı olmasına yol açıyor Belhanda'nın eksiklerini kapatıyor, Gomis'e katkı sağlıyor. Arkasındaki beki rahatlatıyor. Burada, Fenerbahçe açısından bu oyuncuları çıkartmamak üzerine oyun planlayabilecek mi, olay bu. Fenerbahçe'nin hücum kanatları bunu yapabileceğe benzemiyor, o yüzden başka bir plan lazım. Aykut hoca, bunun için göbeğe, savunma arkasına kaçacak bir plan arıyor olabilir. Eğer Tolga ile oynarsa Fenerbahçe için zor maç olur. O presi Fenerbahçe nasıl aşar bilmiyorum."

"Janssen yerine Soldado"

"Galatasaray'ın duran top sıkıntısı büyük oranda giderildi diye düşünüyorum. Bence Aykut Kocaman Vincent Janssen ile değil, Roberto Soldado ile oynayacak. Soldado'nun oyun tarzının Galatasaray savunmasına daha ters geleceği kanaatindeyim. Janssen, daha fizikli. Fakat Fenerbahçe orada akışkan bir oyuna ihtiyaç duyuyor. Soldado, akışkan oyunda daha değerli.

Aykut Kocaman, Soldado ve Janssen'i birlikte oynatmak istediği bir oyun düşlüyor. Arkasında Giuliano'nun oynadığı bir oyun. O zaman da Valbuena'ya yer bulamıyor. Ondan performans beklentisi çok yüksek. İlk Valbuena'yı keserim dedim, ortalık yıkıldı. Top kayıpları çok artıyor. Transfer planlamasında tam oturtulamadı iş."

"Giuliano'nun çizgide oynamasının

sebebi Valbuena'nın varlığı"

"Galatasaray da bunun sorunlarını yaşyacak. Feghouli çok iyi oyuncu. Tolga ile oynandığında elde edilen pres gücü, Rodriguez-Belhanda-Feghouli üçlüsüyle elde edilebilir değil. Orada iş Ndiaye'ye kalıyor. Tek Marco Aurelio sendromu olarak adlandırabileceğimiz duruma gidiyor. Atiba da uzun süre böyleydi.

Tolga merkezde oynadığı zaman Galatasaray standardında oynamadı. Çok çalıştığı için Tolga'yı sağda oynattı. Bir anda takımın vazgeçilmezi oldu. Birçok gol attı. Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine oynatabileceğin bir oyuncu var mı dersen zor bir karar. Giuliano'nun sağ çizgide oynamasının tek sebebi, Valbuena'nın varlığı."

"Tolga, Thomas Müller gibi oynuyor"

"Galatasaray'daki 3 seçenek, 3 ayrı oyunu temsil ediyor. 1 oyuncu değişince tüm oyun değişiyor. Galatasaray seyircisi ve hepmiiz, en çok neyi beğendik? Pres gücünü ve alınan topun hızla rakip kaleye gitmesini. Bunu sağlayan adam Tolga. Fakat, sol önde oynadığı zaman.

Onun yerine Selçuk'u koyunca bambaşka bir oyun ortaya çıkıyor. Topla ilişkisi olan ama daha yavaş bir takım. Rodrigues'i koyunca daha başka bir takım oluyor.

Fatih Altaylı diyor ki Galatasaray dökülüyor, nerede o pres. Tolga yok da ondan. Orada ekstra bir oyuncu var. Defansif yönü olan bir hücum oyuncusu, korkunç bir pres yapıyor. Bunun yanında da gol atıyor. Tolga'nın Tolga olduğunu unut. Diyelim ki o Thomas Müller."

Tolga goller atıyor zaten. Müller de atıyor. Bir de böyle pres yapıyor, savunmacı gibi acayip. Tolga'yı unut, diyelim ki yeni gelmiş bir Brezilyalı, yeni gelmiş; Tolginho. Dersin ki bu adam, Gomis momis tamam da bu adam nedir!

Bir taraftan Tolga var kafanda, bir yandan da performans var. İşin psikolojik tarafı bu. Geçen seneden geldiğimiz nokta inanılmaz. Tolga'nın içinden Gerrard çıktı! Antrenman ve hazır olma işi ayrı. Adam hazır değilse oynamamalı zaten. Ben hazır olduğunu düşünüyorum.