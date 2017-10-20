Başkanların derbi karnesi

Süper Lig'de 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da kulüp başkanı Dursun Özbek, derbi maçlarda galibiyetten çok mağlubiyet gördü.

Galatasaray, 23 Mayıs 2015'te yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde şu ana kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 9'u Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa'da oynanan bu maçlardan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Fenerbahçe derbilerinde bir galibiyet

Galatasaray, Dursun Özbek döneminde Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçlarının sadece birini kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Özbek'in başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana sarı-lacivertli takımla 5 karşılaşma yaptı. Bu müsabakaların birini kazanan Galatasaray, 2'sinde berabere kaldı, 2'sinde ise yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde Fenerbahçe ile yapılan müsabakalarda 2 gol atarken, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

Aziz Yıldırım'ın 102. derbisi

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım başkanlığında 102. derbisini Galatasaray ile yapacak.

Sarı-lacivertli takım, kulüp başkanlığına 15 Şubat 1998'de seçilen ve 19 yıldır bu görevde bulunan Aziz Yıldırım dönemindeki derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı üstün durumda bulunuyor.

Fenerbahçe, bu dönemde iki rakibiyle Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Atatürk Kupası'nda 101 maç oynadı. Bu maçların 47'sini kazanan sarı-lacivertli ekip, 23'ünde berabere kaldı, 31'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray karşısında 22 galibiyet gördü

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray ile 51 derbi oynadı.

Bu karşılaşmaların 22'sini kazanan sarı-lacivertli ekip, 13 müsabakada berabere kaldı, 16 kez de sahadan yenik ayrıldı.