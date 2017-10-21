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Spor

Felipe Melo'dan 'derbi' paylaşımı: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Fenerbahçe!

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 154 maça çıkıp 18 gol ve 12 asiste imza atmıştı

21 Ekim 2017 19:30

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi öncesi sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medya hesabı üzerinden "Kadıköy'de şampiyonluk kupası kaldırdım, bana hayatımda bir daha yaşayamayacağım bir olay yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır Fenerbahçe" yazılı bir gönderi paylaştı.

Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı gönderide şu ifadeye yer verdi:

"Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha...Kalbim ve dualarım takımımla beraber...Tanrı’ya çok şükürler olsun ki bu derbiyi birçok sefer oynama fırsatım oldu ve bir tanesinden sonrada Kadıköy’de Şampiyonluk kupası kaldırdım,bana hayatımda bir daha yaşayamayacağım bir olay yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır Fenerbahçe.... "

34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2011-2016 sezonları arasında Galatasaray forması giymişti. Sarı-kırmızılılar adına 154 kez sahaya çıkan Melo, 18 gol ve 12 asiste imza atmıştı. Hırçınlığıyla bilinen Brezilyalı oyuncu, 53 kez sarı; 3 kez ikinci sarıdan kırmızı ve 2 kez direkt kırmızı kart görmüştü.

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