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Deutsche Welle'den Erdoğan'a Facebook ve Youtube tepkisi

Deutsche Welle, Başbakan Erdoğan'ın YouTube ve Facebook'u yasaklamakla 'tehdit ederek' yeniden 'öfke' yarattığını belirtti

09 Mart 2014 13:28

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube ve Facebook'un yasaklanabileceğinin uyarısı, yabancı medyadaki yankılanmayı sürdürüyor. Deutsche Welle, Erdoğan'ın söz konusu internet platformları bloke etme niyetini dile getirdiğine dikkat çekerken "İfade özgürlüğüne bir kısıtlamadır ama etkisizdir" yorumunu yaptı.
Deutsche Welle, "Erdoğan'ın YouTube ve Facebook korkusu" başlığı ile yayımladığı haberde "Başbakan Erdoğan hiçbir zaman sosyal medya hayranı olmadı. Haftalarca telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar YouTube'de ortaya çıkıyor, Facebook ve YouTube aracılığıyla vahşi bir ateş gibi yayılıyor" dedi.
Erdoğan'ın şimdiden "interneti baskılayan tartışmalı bir yasa" uygulamaya koyduğunu, son olarak da YouTube ve Facebook'u yasaklamakla "tehdit ederek" yeniden "öfke" yarattığını söyleyen DW, "Sosyal medya platformu Twitter için Erdoğan'ın ifadeleri, bir boğaya gösterilen kırmızı bez gibi. Bir Twitter heyelanı, hem öfkeyi hem de mizahı yansıttı" sözlerini de kullandı.
Sosyal medya uzmanları ve blogcuların görüşlerine yer verildiği haberde "Hükümeti eleştiren çok sayıda Facebook kullanıcısı şimdiden anonim profilleri oluşturdular" denildi.
 

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