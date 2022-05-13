Destici'den Anadolu Fest yorumu: Gayri ahlaki diyebileceğimiz davranışları barındıran bu tür faaliyetler ile ilgili şerhimiz var

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valiliği'nin Anadolufest öncesi kentteki toplu etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklama kararı almasına ilişkin olarak, "Müzik festivali adı altında, şarap, bira festivali, ne bileyim böyle haram olan şeylerin ya da davranışların sergilenmesi normalmiş gibi sanki orada iki günlük bir serbest bölge bu anlamda oluşturuluyor gibi bir organizasyonu şahsen memleketim, ülkem, milletim, insanım ve gençlerim için de uygun görmem" yorumunu yaptı.

Eskişehir’de esnaf ziyaretinde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafa Destici, bir gazetecinin sorusu üzerine, valiliğin kentteki etkinlik yasağı hakkında konuştu.

Valiliğin bu konuda aldığı kararın doğru ve yerinde bir karar olarak gördüğünü belirten Destici şöyle konuştu:

"Müzik festivali, sanat adı altında bizim ahlakımızla, meşrebimizle, inancımızla, kültürümüzle uygun olmayan, gayri ahlaki diyebileceğimiz davranışları içinde yoğunluklu olarak barındıran bu tür faaliyetlerle ilgili şerhimiz var.

Herkes belki bunu açıkça söyleyemeyebilir ama ben açıkça söylüyorum, daha net söyleyeyim: Müzik festivali adı altında, şarap, bira festivali, ne bileyim böyle haram olan şeylerin ya da davranışların sergilenmesi normalmiş gibi sanki orada iki günlük bir serbest bölge bu anlamda oluşturuluyor gibi bir organizasyonu şahsen memleketim, ülkem, milletim, insanım ve gençlerim için de uygun görmem. Biz bu tür davranışları gençlerimizi özendirici pozisyona getirmemeliyiz. Daha önce de ifade ettim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu milletin inancı İslam’dır ve Türk İslam inancına bağlıdır. Elbette ki başka etnik kökenden başka dinden, mezhebi anlayıştan insanlarımız da var. Onlara da saygı duyuyoruz, vatandaşlarımız var ama bunların hepsinin bu milletin değerlerine inancına, kültürüne saygı göstermesi lazım."

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