Eskişehir'de Valilik tarafından yasaklanan festival 9-12 Haziran'a ertelendi

Eskişehir Valiliği, 12-15 Mayıs tarihlerinde Teoman, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Levent Yüksel ve Yeni Türkü gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Anadolu Fest ismindeki müzik festivalinin hemen öncesinde ildeki toplu etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklama kararı aldı.

Valilik Pazartesi günü,10-24 Mayıs tarihleri arasındaki konser, şenlik ve festival de dahil olmak tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Yasağın gerekçesi olarak da, "huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi" gösterildi.