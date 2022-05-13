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Sabah yazarı Altınok’tan Eskişehir Valisi’ne: Festivalin tehlikesi ne ola ki?

13 Mayıs 2022 09:35

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Eskişehir Valiliği'nin Anadolufest öncesi kentte ki toplu etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklama kararı almasını eleştirdi.

"Festivalin tehlikesi ne ola ki?" diyen Altınok yazısında, "Eskişehir Valiliği, 12-15 Mayıs tarihleri arasında Teoman, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Levent Yüksel ve Yeni Türkü gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Anadolu Fest ismindeki müzik festivalinin hemen öncesinde ildeki toplu etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklama kararı almış. Ardından gelen tepkiler üzerine etkinliğin 9-12 Haziran tarihlerine ertelendiğini açıklamış. O zamana kadar "tehlike" geçer mi diyorsunuz Vali Bey?" ifadesini kullandı. 

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