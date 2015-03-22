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Spor

Derbide sakatlanan Beşiktaşlı Tolga Zengin, oyundan gözyaşları içinde çıktı

Tolga Zengin kenara alınırken, kaleye 23 yaşındaki Günay girdi

22 Mart 2015 23:36

Beşiktaş'ın Club Brugge maçında taraftarların protestolarına maruz kalan kaleci Tolga Zengin, Fenerbahçe karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı. Ancak başarılı file bekçisi maçın 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosunda Cenk Gönen sakatlığı nedeniyle yer almazken, yedekler arasında genç kaleci Günay Güvenç yer aldı. Maçın 44. dakikasında ise Tolga Zengin sakatlandı ve oyuna devam edemeyeceğini işaret etti. Ntvspor’da yer alan habere göre, Tolga Zengin gözyaşlarıyla kenara alınırken, kaleye 23 yaşındaki Günay girdi.

Beşiktaş'a 2013 sezonunda transfer olan 1.85 boyundaki kaleci, 2013-14 ara transfer döneminde Adanaspor'a kiralandı. Daha sonra takıma dönen genç kaleci, 2014-15 sezon başında bu kez Mersin İdman Yurdu'na kiralandı ancak kiralık sözleşmesini feshedip tekrar Beşiktaş'a döndü.

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