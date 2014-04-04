Derbi öncesi Mancini'den Fenerbahçe'ye övgü

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, pazar günkü Fenerbahçe derbisi hakkında, "Ligin lideriyle karşılaşacağız. Dürüst olmak gerekirse orada olmayı hak eden bir liderle oynayacağız. Kafamızdaki; en iyi mücadelemizi gösterip, onlara karşı iyi bir futbol oynamak" yorumunu yaptı.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Mancini, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için Fenerbahçe derbisinden başlayarak kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Amacımız kesinlikle galip gelmek. Galip gelmeyi istememizin tek sebebi maçın derbi olması değil. Sezon sonuna kadar oynadığımız lig maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Çünkü sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmek istiyoruz. Bunun için bu haftadan başlayarak galip gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.



İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin liderliği hak ettiğini dile getirerek, "Ligin lideriyle karşılaşacağız. Dürüst olmak gerekirse orada olmayı hak eden bir liderle oynayacağız. Kafamızdaki; en iyi mücadelemizi gösterip, onlara karşı iyi bir futbol oynamak" ifadelerini kullandı.

Bu hafta içi maç oynamamamız bizim için iyi oldu

Uzun zaman sonra hafta içinde maç yapmadıklarını hatırlatan Roberto Mancini, bu durumun çalışmaları açısından daha iyi olduğunu söyledi.

Hafta içi maç yapmamalarının kendileri açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Mancini, "Baktığımızda geçen 25 günde devamlı hafta içi ve hafta sonu maç yapan bir takım vardı. Otomatik olarak istediğimiz çalışma fırsatını bulamadık. Çalışma anlamında bu hafta içi maç oynamamamız bizim için iyi oldu" ifadelerini kullandı.



Oyuncularının ekstra bir motivasyona gerek duymadığını anlatan Mancini, "Çok önemli bir derbi olduğunu bütün oyuncularımız biliyor. Konsantre anlamında önümüzde uzun günler var. Şimdi yapmamız gereken, maça kadar her çıktığımız antrenmana konsantre olmak" şeklinde konuştu.

Artık amaçlar, Şampiyonlar Ligi'nde başarı olmalı

Derbi maçların mutlaka önemli olduğunu belirten Mancini, "Artık amaçlar, derbileri kazanmaktan ziyade Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'daki başarı olmalı. Bu tip şeylerin daha önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Derbi haftasının Türkiye'de çok farklı geçtiğini anlatan Mancini, sözlerini şöyle tamamladı:



"Derbiler mutlaka çok önemli. Bu açıdan Fenerbahçe derbisi de önemli ama önemli olmasının mesajı sadece Fenerbahçe'ye karşı oynamamız değil, 3 puan kazanmamızın gerekliliği. Belli bir amacımız var. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz ve bunun için kazanmamız gerekiyor. Derbide aynı şehrin takımları oynuyor. Burada birden fazla derbi var. Onun için derbi haftası ister istemez daha farklı geçiyor."