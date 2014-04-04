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Spor

Beşiktaş'tan derbide 'e-bilet uygulanmasın' talebi

Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe derbisinde e-bilet'in uygulanmamasını istedi

04 Nisan 2014 19:58

Beşiktaş, ligin 30. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili e-bilet ertelemesi talebinde bulundu.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, bu önemli karşılaşmayla başlaması beklenen elektronik bilet uygulaması için stat şartlarının elverişli olmaması yüzünden federasyona yaptığı başvuruda kararın gözden geçirilmesini istedi.

Olimpiyat Stadı'nda gerekli alt yapının oluşmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş, sezon bitimine kadar esneklik yapılmasını talep etti.

 

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