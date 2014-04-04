UEFA'da şike skandalı

Erik Hagen tarafından Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiren bir şike iddiası ortaya atıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2005-2006 sezonunda siyah-beyazlıların da bulunduğu H Grubu'nda bir maçın sonucuna hakem tarafından direkt etkide bulunulduğu öne sürüldü.

Skorer'in haberine göre, Zenit forması giydiği dönemde bir Avrupa maçında, hakeme maçı kazanmak için rüşvet verdiklerini itiraf eden Hagen, Rus ITAR-TASS haber ajansına yaptığı açıklamada ise söz konusu maçın 2005'teki Vitoria Guimaraes karşılaşması olduğunu söyledi. O mücadeleyi, Sırp hakem Dejan Delevich yönetmişti.

Bu açıklamaların ardından Portekizli teknik adam Jaime Pacheco, ülkesinde açıklamalarda bulundu ve adeta yaşananları doğruladı. Hagen'in formasını giydiği Zenit ile 2005-2006 sezonunda aynı grupta yer aldıklarını hatırlatan dönemin Guimaraes teknik direktörü, "O zamanlar grupta beş takım vardı. Beşiktaş, Bolton, Sevilla ve Zenit rakiplerimizdi" dedi.



'Hakem faciaydı'

20 Ekim'de Rusya deplasmanında 2-1 kaybettikleri ve iddialara konu olan Zenit maçını değerlendiren Pacheco şöyle devam etti:

"Hakem o gün tam bir faciaydı. Aleyhimize bir penaltı çaldı. Sonra bir oyuncumuzu kırmızı kartla oyundan attı ve daha birçok şey yaptı. Maçın ardından koridorlarda tuhaf gülüşler ve garip bakışmalar gördüğümü hatırlıyorum. Tabi bunlar hep hislerdi, elimizde bir kanıt yoktu."

Zenit o grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkmıştı. Guimaraes sonuncu olurken, Beşiktaş da dördüncülüğü alarak elenmişlerdi.