Galatasaray'da Drogba yol ayrımında

Galatasaray'da Didier Drogba belirsizliği sürüyor. Chelsea maçlarında etkisiz görünen ve ligdeki karşılaşmalarda performansında büyük düşüş olan Fildişi Sahilli yıldız yol ayrımında.

Galatasaray'da Didier Drogba belirsizliği sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun yönetim ile yaptığı ilk görüşme olumsuz sonuçlanmıştı.

Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro kazanan Drogba, en az 2 yıl daha sözleşme uzatmak istese de sarı kırmızılı yönetim bu öneriye sıcak bakmıyor. Drogba'nın sezon sonunda Chelsea ya da kendisine Amerika'dan gelen teklifleri değerlendirip burada forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray yönetimi, Drogba'nın Chelsea maçlarındaki kötü performansını da göz önünde bulundurarak 36 yaşındaki yıldız ile sözleşme uzatmayı tercih etmiyor.

Chelsea maçı dönüşünde Mancini'den bir gün daha izin alan Drogba, Londra'da kalmış ve ertesi gün takıma katılmıştı. Antrenmana geç katılan Fildişi Sahilli yıldıza 2000 euro para cezası ve ceza antrenmanı uygulanmıştı.

Teknik direktör Roberto Mancini de önümüzdeki sezon için daha genç bir forvet istiyor. Yönetimin de bu fikre sıcak baktığı İtalyan teknik adamın listesinde Manchester City'den Edin Dzeko, Milan'dan Mario Balotelli, Atletico Madrid'den David Villa ve Juventus'tan Pablo Osvaldo gibi isimler bulunuyor.