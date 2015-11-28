Der Spiegel: Rus kara birlikleri Suriye'de

Alman Der Spiegel Dergisi, Rusya’nın Suriye’de Beşar Esad’a destek olmak amacıyla kara birlikleri ile de mücadele ettiğini gündeme getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kabul etmese de, Spiegel Online elde ettiği bilgilere dayanarak Vladimir Putin’in Beşşar Esad’ı desteklemek amacıyla kara birliklerini de devreye soktuğunu öne sürerek, Rus özel birliklerine bağlı en az iki askerin çatışmalarda hayatını kaybettiğini yazdı.

Ölen askerlerin Rus Askeri İstihbaratı GRU’ya bağlı askerler olduğunu savunan dergi, ölen askerlere 12 Kasım tarihinde Rostow yakınlarındaki Don’da bulunan 22. Özel Kuvvetler Birliği’nde cenaze töreni düzenlendiği iddiasında bulundu.

Rusya’nın hava saldırıları, askeri ve topçu birlikleri ile Esad rejimini desteklediğini kaydeden Spiegel Online, İlyushin Rus askeri uçakları ve Mi-24 helikopterleri ile Esad güçlerinin çatışma bölgelerine taşındığını yazdı.

Dergi, Rusya’nın Sibirya’da konuşlu bir ünite olan Moskova 120 Rus Topçu Tugayı’na ait MSTA-B tipi obüsler ile de Suriye’deki nüfuzunu güçlendirdiğini gündeme getirdi.