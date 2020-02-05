Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Manisa depremi tahmini: 7 büyüklüğünde olabilir

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından Ege'de yaşanan deprem fırtınalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

NTV'ye telefonla bağlanarak Manisa ve Akdeniz'de son dönemde sık sık olan depremdelere ilişkin konuşan Sözbilir, "Gelenbe fayı 7,0 bkadar deprem üretebilecek potansiyelde" dedi.

"Bölgede 3 fay birden kırılıyor"

Manisa Akhisar'da bu akşam meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyle alakalı değerlendirmelerde bulunan Sözbilir, "Manisa'daki 5,4 şiddetindeki depremin ardından artçı deprem sayısı 2 bini geçti. O bölgede aslında birbiriyle bağlantılı 3 tane fay var. Ana şok bu 3 fayın çok yakın meydana geldi. Önce Soma-Kırkağaç fayı kırılmaya başladı. Bu dönemde binin üzerinde artçı deprem üretti. Daha sonra kırılmalar Akhisar ve Gelenbe faylarında oldu. 3 fayın ortasında bir deprem meydana geldiği için, beklenenden daha fazla sarsıntı oldu. Şu anda 3 fay birden kırılıyor o bölgede" açıklamasında bulundu.

"Gelenbe fayı 7 şiddetinde deprem üretebilir"

Hasan Sözbilir, bu depremlerin olası depremleri tetiklemesi ihtimaline ilişkin, "2 tane ana olasılık olabilir. Birincisi, burada deprem aktivitesi üçe bölündüğü için depremin enerjisi de üçe bölünüyor olabilir. İkincisi, enerjinin Gelenbe veya Akhisar fayına aktarılması durumunda, Gelenbe fayının 40 kilometrelik 2 segmenti bulunduğu için 6,9 ya da 7,0 şiddetinde deprem oluşturma potansiyeli var. Akhisar fayı daha kısa bir fay, 6,4 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. Şu an oluşan depremler Gelenbe fayının güney ucunda gerçekleşiyor. Bir kısmı da Akhisar fayında. Şu an itibarıyla iki fayda da deprem aktivitesi başlamış durumda" diye konuştu.

Manisa'da üst üste meydana gelen depremlerle alakalı da yorum yapan Sözbilir, "Bölgede yer alan faylarda deprem aktivitesi başlamış durumda. Bunlar deprem fırtınası şeklinde devam edecektir. 4 ve 5 büyüklüğünde depremler beklenebilir" dedi.

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