Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa’daki ilgili kurumlar harekete geçti.



Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "04.02.2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.