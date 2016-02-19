T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Depardieu: Filmimle ilgili olmayan en zor kısım yüzlerce ineğimi bırakacak adam bulmaktı

"Film, tek bir siyahinin görülmemesi yüzünden mutlaka eleştirilecektir"

19 Şubat 2016 20:57

Levent Arslan

66. Berlin Uluslararası Film Festivali Berlinale bu gece yarışma bölümünde yer alan ancak yarışma dışı gösterilecek olan reji ikilisi Gustave Kervern ve Benoît Delépine‘in birlikte çektikleri yedinci film olan Saint Amour filmi ile sona erecek.

Yönetmen ikilisi en son 2010’da yine Gérard Depardieu’nun başrolunu oynadığı Mammuth ile Berlinale’deydi. Saint Amour'un basın toplantısında Gérard Depardieu samimiliği, sahiciliği, aklı, kalbi, vicdanı, bilgeliğiyle, dev vucudu ve burnuyla bir kez daha gönlümüzü kazandı.

Filmi henüz görmediğini ve bu akşam ilk kez izleyeceğini söyleyen Depardieu en iyi filmin kendilerinki olduğunu eklemeyi ihmal etmedi.

Mutluluğu görmesini ve yaşamasını bilmek gerekliliğinden bahsederken sözü Suriye’li mültecilere getirdi. Depardieu mutlu olduğunuzun farkına sonradan varırsınız derken, laf dönüp dolaşıp Merkel’e, Rusya’ya ulaştı.

Depardieu‘dan kimi satır başlıkları:

Gerard Depardieu: Ben sevimsiz olamıyorum"Ben sevimsiz olamıyorum.

"Betolucci ile 1900’ü çekerken o sosyalist nemrut genci oynamayı beceremedim. Ben ne yaparsam, ne olursa olsun, keyfimi, yaşama sevincimi bir an olsun bile kaybedemiyorum.

"Replikleri ezberlemiyorum. Senaryoya bilindik anlamda çalışmıyorum. Kulağıma yerleştirilen bir kulaklık aracılığıyla anlık olarak o sahnede ne söyleyeceğimi öğreniyorum. Karşımdakinin ne diyeceğini hiç bilmiyorum. Eskiden ben de klasik methotlarla tekrar ederek ezberlerdim repliklerimi. Oysa şimdi tıpkı hayatta olduğu gibi karşımdaki oyuncunun ne diyeceğini kamera karşısında da bilmiyorum. Bazı arkadaşlar bana hak veriyor: Bu kulaklıkları artık George Cloonye ve Bruce   Willes’in de taktığını göreceksiniz.

"Filmin bana soracak olursanız filme ilgili olmayan en zor kısmı yüzlerce ineğimi ve çifliğimi bırakacak adam bulmakta oldu.

"Michel Houellebecq’i filmde kısa da olsa görmeniz hiç boşuna değil.

"Yarışma dışı olsa da bizim film yarışmadakilerden daha iyi.

"Bir yol /yolcu / yolculuk filmi Saint Amour. Baba, oğul ve taxi şöförünün bir kaç gün boyunca Fransa şarap rotasını kat etmeleri ve yolda başlarına gelenlere kimi güldük kimi ağladık.

"Yoldaki üç kuşaktan erkeğin AŞK şarabından hep beraber içerek bir kadından baba olarak hayata, yaşama katkıda bulunmaları bir yana finalde yer alan muhteşem Paris görüntüleri ve filmde tek bir siyahi’nin görülmemesi ile mutlaka eleştirileceklerdir."

ETİKETLER

Gerard Depardieufilmsaint amourberlin film festivalilevent arslan

İlgili Haberler

Berlin Film Festivali başlıyor

Festival açılışı internetten canlı olarak izlenebilecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24