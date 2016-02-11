Berlin Film Festivali başlıyor

Levent Arslan

66. Berlin Uluslararası Film Festivali, kültür ve medya’dan sorumlu federal hükümet vekili devlet bakanı Prof. Monika Grütters, Berlin Belediye Başkanı Michael Müller, Jüri Başkanı Meryl Streep ve Berlinale Direktörü Dieter Kosslick tarafından bugün saat 19:30’da Berlinale Palast’ta açılacak.

Gecenin sunuculuğunu ünlü Alman oyuncu Anke Engelke yapacak ve TV'de canlı olarak 3sat ve ZDF kanalları tarafından yayınlanacak. Festival açılışı ayrıca canlı olarak internette www.berlinale.de sayfalarından izlenebilecek.

Açılış galasında, önce, son 37 yılda tam 19 kez Oscar'a aday gösterilerek rekor kıran Meryl Streep (aktris, ABD) Lars Eidinger (aktör, Almanya), Nick James (film eleştirmeni, yazar, küratör, İngiltere), Brigitte Lacombe (fotoğrafçı, Fransa), Clive Owen (Aktör, İngiltere), Alba Rohrwacher (aktris, İtalya) ve Małgorzata Szumowska (yönetmen, Polonya)’den oluşan uluslararası juri üyeleri takdim edilecek.

Açılış töreninin ardından, Joel ve Ethan Coen’in ”Hail, Caesar!” adlı son filmlerinin uluslararası ilk gösterimi gerçekleşecek. Coen kardeşlerin bu filmde bir araya getirdikleri sayısız yıldızdan açılış gecesine Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Tilda Swinton ve Channing Tatum katılacaklar.

"Numbskull Trilogy" adlı üçlemelerinin ilk iki filminde de Clooney ile çalışan Coen kardeşlerin üçlemenin finali olacak 1920’lerde Hollywood’ta çekilen ve Roma İmparatorluğu’nu konu alan filmin setini anlatan komedi yapımda, Clooney, Roma İmparatoru Sezar’ı canlandıran bir oyuncu rolüyle seyirci karşısına çıkıyor.

Bu gece uluslararası jüri üyeleri, Gérard Depardieu, Juliane Moore, Michael Shannon, Emma Thompson, Wim Wenders, Daniel Brühl, Tom Tykwer, gibi sinema yıldızları, sanat, siyaset dünyasının önde gelenleri ve büyükelçilerin sayısız temsilcileri yanı sıra kırmızı halı üzerinde yürüyecekler arasında ilk elde, ‘En İyi İlk Film Ödülü’nün jurisi aktör Enrico Lo Verso (İtalya), hem İsviçreli hem Fransız yönetmen Ursula Meier yönetmen ve yapımcı Michel Franco (Meksika) sayılabilir.

Bu gece kırmızı halı üzerinde yürüyecekler arasında yer alan kimi isimler şöyle:

Sibel Kekilli, Maren Ade, Feo Aladag, Karim Aïnouz, Michael Ballhaus, Ben Barenholtz, Marie Bäumer, Meret Becker, Iris Berben, Edward Berger, Senta Berger, Christian Berkel, Tim Bevan, Sebastian Blomberg, Prof. Hark Bohm, Jürgen Böttcher, Matthias Brandt, Dietrich Brüggemann, Daniel Burman, Cecilia Cheung, Anton Corbijn, Denis Côté, August Diehl, Doris Dörrie, Christopher Doyle, Andreas Dresen, Katja Eichinger, Olafur Eliasson, Eric Fellner, Florian David Fitz, Maria Furtwängler, Benno Fürmann, Florian Gallenberger, Toni Garrn, Martina Gedeck, Herbert Grönemeyer, Jella Haase, Karoline Herfurth, Oliver Hirschbiegel, Sherry Hormann, Nina Hoss, Sandra Hüller, Julia Jentsch, Burghardt Klaußner, Wolfgang Kohlhaase, Thomas Kretschmann, David Kross, Frederick Lau, Jan Josef Liefers, Heike Makatsch, Elyas M’Barek, Prof. Jeanine Meerapfel, Armin Mueller-Stahl, Anna Maria Mühe, Jannis Niewöhner, Christiane Paul, Christian Petzold, Rosa von Praunheim, Katja Riemann, Max Riemelt, Oskar Roehler, Andrea Sawatzki, James Schamus, Clemens Schick, Tom Schilling, Sebastian Schipper, Volker Schlöndorff, Hans-Christian Schmid, Jessica Schwarz, Alexander Skarsgård, Hans Steinbichler, Jasmin Tabatabai, Yan Tang, Andres Veiel, Ai Weiwei, Natalia Wörner, Ronald Zehrfeld.

Levent Arslan