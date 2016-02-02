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Yaşam
Deutsche Welle

Berlinale'nin uluslararası jüri heyeti açıklandı

Uluslararası film festivali Berlinale için geri sayım başladı. Festivalin uluslararası jüri başkanlığını Hollywood'un ünlü siması Merly Streep yapacak.

02 Şubat 2016 19:53


Festival Başkanı Dieter Kosslick, Berlin'de düzenlenen basın toplanlantısında Berlinale'de altın ve gümüş ayılar için karar verecek uluslararası jüri heyetini kamuoyunu açıkladı.

Başkanlığını Merly Streep'in üstleneceği jüri heyetinde Almanya'yı da oyuncu Lars Eidinger temsil ediyor.

İngiliz oyuncu Clive Owen, İngiliz film eleştirmeni Nick James, Fransız fotoğrafçı Brigitte Lacombe, İtalyan oyuncu Alba Rohrwacher ve Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska da jüri koltuğunda oturacak diğer isimler. Uluslararası jüri, festivalde yarışacak 18 film arasından ödül alacak filmleri seçecek.

Festivalin sloganı

Festival Başkanı Kosslick, Berlinale'nin bu yılki sloganının da "Mutluluk Hakkı - Recht auf Glück" olduğunu söyledi.

Bu sloganla milyonlarca kişinin kaçışına ve mutluluk arayışına dikkat çekmek istediklerini vurgulayan Kosslick, her insanının vatan, aşk, kendi kaderine belirleme, çalışma, yaşama ve hayatta kalma hakkı olduğunu ifade etti.

Yarışma dışındaki gösterimlerle birlikte 11 - 21 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek festivalde toplam 434 yapım gösterilecek. Yapımların büyük bölümünde de mülteci konusu öne çıkıyor. Yarışma bölümünde 23 film gösterilecek ancak bunlardan 18'i Altın ve Gümüş Ayı için yarışacak. Ödül töreni ise 20 Şubat'ta düzenlenecek.

Yarışma bölümünde Almanya'dan sadece bir yapım yer alıyor. Anne Zohra Berrached'in "24 Wochen - 24 Hafta" adlı filmi bir drama.

Festivalin açılışı ise Oscar ödüllü Joel ve Ethan Coen kardeşlerin "Hail, Caesar!" adlı filmi ile yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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