Denize düşen uçağın yolcuları ağlarla çıkartılıyor

Endonezya'nın Surabaya Adası'ndan Singapur'a giderken geçen pazar günü kaybolan AirAsia uçağı için sürdürülen arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri su yüzüne çıkan cesetleri balıkçı ağları yardımıyla yüzeye taşıyor.

Yetkililer, Borneo Adası yakınlarında arama çalışmalarını sürdüren ekiplerin, denizden bugüne kadar toplam 22 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.

Denizden çıkarılan 22 cesetten 20'si DNA testi ve otopsi için Surabaya Adası'na götürülürken, dört cesedin kimliğinin belirlenip ailelerine teslim edildiği bildirildi.

AirAsia'ya ait Airbus A320-200 tipi uçak, Endonezya'nın Surabaya adasından Singapur'a giderken geçen hafta pazar günü düşmüştü. Uçağın pilotu, kule ile son konuşmasında kötü hava koşulları nedeniyle rotasını değiştirmek için izin istemişti. Uçakta 7 mürettebatın yanı sıra 137 yetişkin, 17 çocuk ve bir bebek bulunuyordu.

Büyük kısmı Endonezyalı olan yolcular arasında bir İngiltere, bir Malezya, bir Singapur ve üç Güney Kore vatandaşı yer alıyordu. Uçağın enkazına ait parçalar beş gün önce bulunmuştu.