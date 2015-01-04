T24 LogoT24 Logo
Dünya

Denize düşen uçağın yolcuları ağlarla çıkartılıyor

Borneo Adası yakınlarında arama çalışmalarını sürdüren ekiplerin, denizden bugüne kadar toplam 22 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı

04 Ocak 2015 17:51

Endonezya'nın Surabaya Adası'ndan Singapur'a giderken geçen pazar günü kaybolan AirAsia uçağı için sürdürülen arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri su yüzüne çıkan cesetleri balıkçı ağları yardımıyla yüzeye taşıyor.

Yetkililer, Borneo Adası yakınlarında arama çalışmalarını sürdüren ekiplerin, denizden bugüne kadar toplam 22 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.

Denizden çıkarılan 22 cesetten 20'si DNA testi ve otopsi için Surabaya Adası'na götürülürken, dört cesedin kimliğinin belirlenip ailelerine teslim edildiği bildirildi.

AirAsia'ya ait Airbus A320-200 tipi uçak, Endonezya'nın Surabaya adasından Singapur'a giderken geçen hafta pazar günü düşmüştü. Uçağın pilotu, kule ile son konuşmasında kötü hava koşulları nedeniyle rotasını değiştirmek için izin istemişti. Uçakta 7 mürettebatın yanı sıra 137 yetişkin, 17 çocuk ve bir bebek bulunuyordu.

Büyük kısmı Endonezyalı olan yolcular arasında bir İngiltere, bir Malezya, bir Singapur ve üç Güney Kore vatandaşı yer alıyordu. Uçağın enkazına ait parçalar beş gün önce bulunmuştu. 

ETİKETLER

airasiauçakkayıpdüştüyolcucesetbalıkçı ağıçıkartıldıendonezyasingapur

İlgili Haberler

AirAsia kurbanlarına ulaşılmaya başlandı

Cava Denizi'ne düşen AirAsia uçağında hayatını kaybedenleri ve kara kutuyu arama çalışmaları sürüyor. Kötü hava koşulları nedeniyle arama çalışmaları zorlaşırken, bazı kurbanların cansız bedenleri bulundu.

AirAsia uçağı kötü hava şartları yüzünden düştü

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle şirketin bu hattaki tüm uçuşlarını dondurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24