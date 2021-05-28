Sözcü yazarı Zeyrek: Cumhurbaşkanı adaletini kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışırsa cumhur ne yapar?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik "Bunlar iyi günler, daha neler olacak neler" sözlerine ilişkin olarak, "Çok merak ediyorum, Erdoğan kurarken, bu cümlelerin ne tür sonuçlar doğurabileceğini düşündü mü? Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan konuşma özetinde 'Gelin Hanım' bölümü yoktu. Bu bir 'pişmanlık' belirtisi miydi bilmiyorum. Ancak hala hukuk devletiysek şu soruyu sormanın hakkımız olduğunu düşünüyorum: 'Devletin zirvesindeki Cumhurbaşkanı kendi kişisel adaletini kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışırsa cumhur ne yapar?'" dedi.

Zeyrek, "Demokratik bir hukuk devletinde bir Cumhurbaşkanı böyle yapar mı? Söze sözle karşılık vermek varken ve vermişken; rencide edici, hakaret içerikli bulunan söze dava açma hakkı varken ve açmışken; linç gibi ağır sonuçlar doğuracak bir karşılığı, bırakın Cumhurbaşkanı'nı sıradan bir vatandaşın dahi düşünmesi tehlikeli değil midir?" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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