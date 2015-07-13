T24 LogoT24 Logo
Politika

Deniz Zeyrek: AK Parti de CHP de ciddi, çerçeve aşağı yukarı ortaya çıktı

Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde koalisyon görüşmesi yaptı

13 Temmuz 2015 20:05

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, AKP ile CHP arasındaki koalisyon görüşmeleriyle ilgili olarak “AK Parti de CHP de bu işi ciddiye alıyor. Bugüne kadar kırmızı çizgiler ve bir takım eleştiriler dile getiriliyordu. Bugün itibariyle ayakları yere basan bir tutum söz konusu. Bir daha CHP’yi yoklamaya ihtiyaç duymayacaklar. Beğenirlerse, buyurun gelin detayları konuşalım diyecekler. Çerçeve aşağı yukarı ortaya çıkmış durumda. Hangi konularda anlaşabilirler, AK Partililer de biliyorlar, CHP’liler de biliyorlar” dedi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koalisyon görüşmelerini değerlendirdi.

Deniz Zeyrek’in yorumları şöyle:

Tamamen gazetecilik içgüdüsü diyeyim. İkinci turda Başbakan sadece hükümet kuracağı partiyle görüşebilir.

HDP’yle görüşmeyeceklerini açıklamışlardı ikinci turda. MHP mi CHP mi sorusu var. Bugün itibariyle CHP’yle olur mu olmaz mı konusunda net bir fikir çıkmış. İkisini de yoklayıp karar verecekler. AK Parti de CHP de bu işi ciddiye alıyor. Bugüne kadar kırmızı çizgiler ve bir takım eleştiriler dile getiriliyordu. Bugün itibariyle ayakları yere basan bir tutum söz konusu.

Bir daha CHP’yi yoklamaya ihtiyaç duymayacaklar. Beğenirlerse, buyurun gelin detayları konuşalım diyecekler. Çerçeve aşağı yukarı ortaya çıkmış durumda. Hangi konularda anlaşabilirler, AK Partililer de biliyorlar, CHP’liler de biliyorlar.

CHP heyetinin oluşumuna bakalım. Bir danışman var, onun dışındaki tüm katılımcılar siyasetçi. Üç önemli isim ekonomi konusunda oldukça yetkin isimler. Haluk Koç, Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak ile Akif Hamzaçebi... Karşısına bakalım Numan Kurtulmuş ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Ekonomi odaklı koalisyon üzerinde durdukları anlaşılıyor.

Bugünkü seçenek koalisyon sinyalini güçlendiren bir seçenek. Yarın daha pozitif bir koalisyon ihtimalini gündeme getirebilir. O yüzden bugünden AK Parti CHP  koalisyonu kuruluyor demek istemem.

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

ahmet davutoğlukemal kılıçdaroğluchpkoalisyongörüşmeakp

İlgili Haberler

Davutoğlu: CHP'yle görüşmede Cumhurbaşkanı gündeme gelmedi

Ahmet Davutoğlu koalisyon görüşmelerinin ilk turu kapsamında CHP heyeti ile görüştü

CHP'nin kedisi Şero'dan koalisyon yorumu: Az sonra Davutoğlu'nun üzerine atlıyorum

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki hükümet kurma görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24