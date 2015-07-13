Deniz Zeyrek: AK Parti de CHP de ciddi, çerçeve aşağı yukarı ortaya çıktı

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, AKP ile CHP arasındaki koalisyon görüşmeleriyle ilgili olarak “AK Parti de CHP de bu işi ciddiye alıyor. Bugüne kadar kırmızı çizgiler ve bir takım eleştiriler dile getiriliyordu. Bugün itibariyle ayakları yere basan bir tutum söz konusu. Bir daha CHP’yi yoklamaya ihtiyaç duymayacaklar. Beğenirlerse, buyurun gelin detayları konuşalım diyecekler. Çerçeve aşağı yukarı ortaya çıkmış durumda. Hangi konularda anlaşabilirler, AK Partililer de biliyorlar, CHP’liler de biliyorlar” dedi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koalisyon görüşmelerini değerlendirdi.

Deniz Zeyrek’in yorumları şöyle:

Tamamen gazetecilik içgüdüsü diyeyim. İkinci turda Başbakan sadece hükümet kuracağı partiyle görüşebilir.

HDP’yle görüşmeyeceklerini açıklamışlardı ikinci turda. MHP mi CHP mi sorusu var. Bugün itibariyle CHP’yle olur mu olmaz mı konusunda net bir fikir çıkmış. İkisini de yoklayıp karar verecekler. AK Parti de CHP de bu işi ciddiye alıyor. Bugüne kadar kırmızı çizgiler ve bir takım eleştiriler dile getiriliyordu. Bugün itibariyle ayakları yere basan bir tutum söz konusu.

Bir daha CHP’yi yoklamaya ihtiyaç duymayacaklar. Beğenirlerse, buyurun gelin detayları konuşalım diyecekler. Çerçeve aşağı yukarı ortaya çıkmış durumda. Hangi konularda anlaşabilirler, AK Partililer de biliyorlar, CHP’liler de biliyorlar.

CHP heyetinin oluşumuna bakalım. Bir danışman var, onun dışındaki tüm katılımcılar siyasetçi. Üç önemli isim ekonomi konusunda oldukça yetkin isimler. Haluk Koç, Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak ile Akif Hamzaçebi... Karşısına bakalım Numan Kurtulmuş ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Ekonomi odaklı koalisyon üzerinde durdukları anlaşılıyor.

Bugünkü seçenek koalisyon sinyalini güçlendiren bir seçenek. Yarın daha pozitif bir koalisyon ihtimalini gündeme getirebilir. O yüzden bugünden AK Parti CHP koalisyonu kuruluyor demek istemem.