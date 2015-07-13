CHP'nin kedisi Şero'dan koalisyon yorumu: Az sonra Davutoğlu'nun üzerine atlıyorum

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümet kurma çalışmalarının ilk tur görüşmeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla buluştu. 1 saat 40 dakika süren görüşme esnasında CHP Genel Merkezi’nde bulunan CHP’nin kedisi Şero, Twitter hesabından espirili paylaşımlarda bulundu.

“Az sonra Davutoğlu’nun üzerine atlıyorum” mesajını takipçileriyle paylaşan Şero, sonrasında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Ben hazırım. Gönderin geldin” mesajını yolladı.

Az sonra Davutoğlu'nun üstüne atlıyorum. Yer: Asansör önü. pic.twitter.com/MMl7afNGw3 — Şero (@SeroChp) 13 Temmuz 2015

Ben hazırım. Gönderin gelsin @kilicdarogluk — Şero (@SeroChp) 13 Temmuz 2015

Kedi Şero, hükümet kurma görüşmelerinde neler konuşulduğuyla ilgili olarak da şu yorumu yaptı: