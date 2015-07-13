Davutoğlu: CHP'yle görüşmede Cumhurbaşkanı gündeme gelmedi

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Kendi çıkarlarımızı ülke çıkarlarının önüne koymamalıyız" dedi. Davutoğlu, görüşmede CHP'nin 14 ilkesinden biri olan "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasal sınırlarına çekilmesi"nin konuşulmadığını söyledi.

Başbakan Davutoğlu, AKP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Davutoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

7 Haziran seçimleri tüm halkımızın için hayırlı olmasını diliyorum. Uzlaşma temelli bir koalisyonun oluşması tablosudur. 7 Haziran'da gerçekleşen balkon konuşmasında birkaç hususu paylaşmıştım.

Milli iradeye saygı bunlardn biri. İkincisi bir an dahi Türkiye'yi hükümetsiz bırakmamak için elimizden geleni yapacağız demiştim. Üçüncüsü de Türkiye'de kimse kaos beklemesindi.

Bugünden itibaren mübarek gün Kadir Gecesi'nde yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Tüm milletimizin Kadir Gecesi mübarek olsun bu yeni aşama da bütün milletimize hayırlı olsun.

'Yoğun mutfak çalışması yaptık'

AK Parti olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşme öncesinde bir anlamda millete olan vazifemizin bir gereği olarak çok yoğun bir mutfak çalışması yaptık. Bu mutfak çalışmasında muhtemel bir hükümet ortaklığı kurmak için bütün partilerle ilgili hazırlıklar yaptık.

Bugün Kılıçdaroğlu ile görüşmelerimizi yaptık. Yarın da Sayın Bahçeli ve sonraki gün de HDP'yle müzakerelerimizi yapacağız.





'Karşılıklı güven tesis edilmeli'

En önemli unsur karşılıklı güvenin temin edilmesidir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmeden bahsetmek gerekise; son derece samimi ve dosthane bir atmosferde gerçekleşti. Misafirperverliklerinden dolayı arkadaşlarım adına da teşekkür ederim.



Merak edilmesi bağlamında, biraz önce zikrettiğim konular çerçevesinde konuştuk Sayın Kılıçdaroğlu ile. CHP'nin 14 ilkesi ve benim zikrettim 9 temel ilke üzerine konuştuk.





'Hükümetsiz bir dakikaya bile...'



Yeni Türkiye sözleşmesi gibi konularda hiçbir detaya girmeden bilgi alışverişinde bulunduk. Biran önce güçlü ve sağlam bir hükümetin kurulmasını arzu ettiğimizi ifade ettim. Hükümetsiz bir dakikaya bile tahammül edilemeyeceğini ilettim. Kendisi de bu çerçevde görüşlerini ilettiler. Karşılıklı zemin olursa görüşmeler devam eder.

'Cumhurbaşkanlığı gündeme gelmedi'

Cumhurbaşkanlığı konusu görüşmede gündeme gelmedi. Beni görevlendiren makamın meşruiyetini tartışmam.

‘CHP ve MHP'ye aynı yakınlıktayız’

Hala tüm partilere yakınlığımız aynı. CHP, MHP'ye aynı şekilde yakınız. Bugün görüşmemiz olumlu geçti. Umarım yarın da Sayın Bahçeli ile görüşmemizde böyle bir ortamda gerçekleşir. Bizim duruşumuz da millete güven verecektir. MHP ile görüşmemiz de aynı sıcaklıkta geçecektir. MHP ile görüşmemiz sürecin ilerlemesi konusunda önem arz ediyor.

‘Baş başa görüşme olmadı’

Sayın Kılıçdaroğlu ile başbaşa bir görüşmemiz gerçekleşmedi. Tabii ilerleyen zamanlarda böyle bir durum söz konusu olabilir.

Soru cevap

Başbakan Ahmet Davutoğlu basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Müzakereye geçmeden önce yapılacak ön görüşmeler yine sizin başkanlığınızda mı yapılacak? Yoksa alt düzeyde heyetler arasında mı yapılacak? Tutanak tutulmasını düşünüyor musunuz?

Ön görüşme diyeyim. Koalisyon kuracağız kararı alınıp görüşmeler değildir bunlar. Biz müzakere, hükümet ortaklığının test edileceği bir ön görüşme süreci başlayacak. Bu arkadaşlarımız tarafından yürütülecek. Bu bilgiler istikametinde ikinci tura… Şunun için planladık. Ben de sayısız diplomatik görüşmelerde bulundum. Ama biz uzlaşı zemini bağlamından, önce karşılıklı güvenin sağlanması, psikolojik bariyerlerin aşılması önemli. Sonra da zemin yoklanması önem taşıyor. Çok çabuk verilecek bir karar, hayal kırıklığına yol açabilir. Ben süreç mantığının bu tür müzakerelerde önem taşıdığı kanaatindeyim. Heyetlerimiz arasında yapılır. Ortak zemin dediğim gibi keşfedilmeye gayret edilir. Bize bilgiler sunulacak. İkinci turda da heyetlerimizin temsilcileri, genel başkanlar değerlendirme yapacağız.

Tutanak her parti kendi tutanağını tutar. Ama bir protokol yazım aşamsına geldiğinde noktasına virgülüne kadar her türlü ele alınır. Ben koalisyon protokollerini bizzat inceledim. En sağlıklı hükümet, ortaklık sürecinin ve protokolün oluışması için elimizden geleni yapacağız.

Siz Bosna dönüşünde demiştiniz ki “Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmaya açmak koalisyon müzakerelerini sabote etmektir” Bu konu açıldı mı?

Hayır, bu konu ele alınmadı. Dediğim gibi zaten türkiye demokratik kurumları yerleşmiş bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı makamı bir hükümet ortaklığı görüşmelerinin gündemi olacak husus değildir. Bu çerçevede de bu konu açılmadı. Ama anayasa, yapılacak demokratik reformlar vesaire, bunlar da genel ilkeler olarak konuşuldu. Diğer görüşmelerde ele alınacak hususlar, türkiye’deki siyasal ekonomik konular ilkesel olarak ele alındı.

Bu görüşmelere başlamadan önce CHP ve MHP’ye aynı uzaklıktayım demiştiniz. Hala aynı uzaklıkta mısınız? Sabah saatlerinde, 4+1 olarak duyurmuştu, 5+1 oldu. bunun nedenini öğrenebilir miyiz?

1+4 olarak tespit etmiştik, ancak bu sabah CHP tarafından 1+5 olma arzusu ifade edildi. Biz de 5’e çıkardık. Bunda eleştirilecek bir yönü yoktur. İhtiyaca binaen muhataplarımız 5’e çıkardık. Vakai tespit için söylüyorum. Onlar içinde toplantının pratikliği sebebiyle bu hasıl olmuş olabilir.

Şu anda da aynı tutumumuzu sürdürüyoruz. CHP ve MHP ile uzaklığımız, veya yakınlığımız diyelim, yakınlığımız aynı. Eminim yarın sayın Bahçeli’yle görüşmemizde aynı sıcak ortamda geçecektir. Bu ülkeye hizmet ederken birbirimize duyduğumuz saygı millete de güven verecektir.

Görüşmeler başladı

Koalisyon hükümeti kurulması için TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti arasındaki görüşme maratonu resmen başladı. Hükümeti kurma görevi alan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti ile görüştü. Başbakan Davutoğlu, daha önce saat 14.00 olarak duyurulan görüşme için CHP Genel Merkezine saat 14.10'da geldi. Bir saat 40 dakika süren görüşmenin ardından Davutoğlu, CHP'den ayrıldı.

Davutoğlu'na Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz, Ayşenur Bahçekapılı ve Mücahit Arslan eşlik etti. Davutoğlu'nu kapıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak karşıladı. CHP heyetinde ise Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, Faik Öztrak, Akif Hamzaçebi, Haluk Koç ve Selin Sayek Böke bulundu. Görüşmeye ilişkin saat 16.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Koalisyon turu çerçevesinde,7 Haziran seçimlerinde en çok vekili çıkaran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti kurma görevini verdiği AKP'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün 2. parti konumundaki CHP'nin kapısını çaldı.

Davutoğlu, koalisyon turlarına yarın MHP, çarşamba günü HDP'yi ziyaret edecek.

Davutoğlu ele boş gelmedi

Sivil plakalı bir araçla CHP Genel Merkezi'ne gelen Davutoğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak karşıladı. Öztrak ile tokalaşan Davutoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye geçti. Ak Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'ne, gümüş tepsi içerisinde Kadir Gecesi nedeniyle kandil simidi ve çikolata getirdikleri öğrenildi. Davutoğlu binaya girdikten sonra AK Parti görevlileri Kadir Gecesi nedeniyle gümüş tepside kandil simidi ile tatlı getirdi.