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Deniz Seki'nin patoloji raporu çıktı: Kanser değil

Patoloji sonuçları temiz çıkan Deniz Seki'ye rutin kontrol önerildiği belirtildi

20 Mayıs 2015 11:33

Cezaevindeyken yumurtalığındaki kist nedeniyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Deniz Seki’nin patoloji sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi.

Uyuşturucu madde bulundurma ve başkalarına temin etme suçlarından aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleştikten sonra 15 Kasım 2014 günü yakalanan şarkıcı Deniz Seki, bir gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine konulmuştu.

 

Pataloji sonuçları temiz çıktı

 

Deniz Seki, yumurtalığında kanser riski taşıyan kist nedeniyle ameliyat olmak için savcılığa başvuruda bulundu. Seki, bunun üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek heyet raporu aldı. Ameliyat olabilmek için Adli Tıp Kurumu’nun da onayını alan Seki, 25 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ameliyat oldu.

3 saat süren operasyon sonucu alınan kist ve miyonları alındı. Kanser riskine karşı patolojiye gönderilen sonuçların temiz çıktığı, raporun altında imzası bulunan Prof. Dr. Fuat Demirkıran’ın da Seki’ye rutin kontrol önerdiği öğrenildi.

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