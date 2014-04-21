Deniz Seki: Bir daha ceza evine gireceğime beni assınlar!

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadığı şarkıcı Deniz Seki “Bir daha cezaevine girersem ölürüm, beni assınlar daha iyi ya..." dedi.

Kenan Erçetingöz’ün sunduğu, Star TV’de yayınlanan Yüz Yüze programına katılan Seki, suçsuz olduğunu ve hapse girmek istemediğini söyledi.

‘Hiçbir suçu kabul etmiyorum’

Kenan Erçetingöz'ün "Sen günah keçisi mi seçildin? Yoksa çok mu safsın?" sorusu üzerine, Deniz Seki, "Ben suçsuzum bir tek onu biliyorum. Bana yakıştırılanların hiçbirini yapmadım. Hiç bir suçumu kabul etmiyorum. Benim asabımı bozuyor. Hiç kolay değil tabi bunları kaldırabilmek, taşıyabilmek..." yanıtını verdi.

‘Bedelini çok ağır ödedim’

Seki, "Uyuşturucu bile demeyin. Bu zıkkım. Kendime geçmişte zarar verdiğimi açıklamıştım mahkemede. 6 yıl önce olmuş birşey. Ve bunun bedelini çok ağır ödedim. Oldu ve bitti. Ama şimdi üzerime yapışan olay, "temin etti", "bu işin ticaretini yapıyor" vs.. böyle birşey yok! Ben kimseye ne temin ettim, ne de ticaretini yaptım. Sevdiklerim burada, ailem burda nereye kaçacağım ben ya?" açıklamalarında bulundu.

Erçetingöz'ün "Yine gireceksin cezaevine..." demesi üzerine Deniz Seki gözyaşlarına hakim olamadı.

Seki, "Onu da istemiyorum. Düşündükçe de tüylerim ürperiyor. Yani böyle tepeden bir yere düşmüşüm, çıkamıyorum. Nasıl çıkacağımı da bilmiyorum. Düşününce insanı delirtecek kadar insanı çileden çıkaran bir yer. Hani sen diyorsun ya ne düşünüyorsun diye sana bunun cevabını veremiyorum. Sadece o çirkin yerin kokusu geliyor burnuma. Çok kötü! Allah düşmanımı düşürmesin, o kadar. Hele suçsuzsan o çok ağır bir şey" dedi.

‘Beni assınlar daha iyi’

Seki, bir daha cezaevine girerse "ölürüm" ifadesini kullanarak "Beni assınlar daha iyi ya..." dedi. Kenan Erçetingöz'ün "İntihar etmeyi düşündün mü hiç?" şeklindeki sorusuna, Seki "Hayatım boyunca böyle bir şey düşünmedim, hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. Bir kere annemi düşünürüm her şeyden önce. O anneye yazık değil mi ya. Allah korusun. Hiçbir zaman aciz olmadım. Orası topraksız Zincirlikuyu Mezarlığı. Canlı canlı insanlar gömülü orada" yanıtını verdi.