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Deniz Seki de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Yargıtay'ın 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan verilen hapis cezasına itiraz için daha önce Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıklayan Deniz Seki başvuruyu gerçekleştirdi

17 Nisan 2014 11:37

Yargıtay'ın 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadığı şarkıcı Deniz Seki avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Yargılamayı yapan eski özel yetkili mahkemenin kapatıldığını hatırlatan Deniz Seki, ek bir madde ile bu mahkemenin verdiği kararların geçerliliğinin sağlanmasının Anayasa’nın eşitlik, hukuk devleti ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ileri sürdü. Seki, AYM'nin Anayasa'ya aykırı olduğu için iptal ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmesini talep etti.

 

'Tanıklarımız dinlenmedi'

 

Yargılama sürecinde delil toplama taleplerinin reddedildiğini iddia eden Seki, dinlenmesini istedikleri hiçbir tanığın da mahkemeye çağrılmadığını0 öne sürdü. Mahkemenin kararına dayanak olan tek delilin telefon görüşme kayıtları olduğunu ve bunların da kanuna aykırı olarak elde edildiğini savundu.

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