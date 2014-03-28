Deniz Seki: Hapis kararına ilişkin bana ulaşan bir tebligat yok

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadığı şarkıcı Deniz Seki, konser vermek için geldiği Edirne’de kararla ilgili kendisine ulaşan bir tebligat olmadığını söyledi.

Şarkıcı Deniz Seki, Edirne’ye doğru yola çıkmadan kısa bir süre önce İstanbul 9’ncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasının onandığını öğrendi.

Konseri iptal etmeyen Deniz Seki, ekibiyle birlikte karayoluyla Edirne’ye geldi.

Kalacağı otel önünde gazetecilerin beklediğini öğrenen Deniz Seki, belediye tarafından kendisi için ayrılan otele gelmeyerek başka bir otele geçti ve gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

Menajerleri tarafından 2 kez açıklama yapacağı duyurulan Deniz Seki, konser öncesinden otelinden çıkmadı. Trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ndeki açık hava konseri için hazırlıklarını tamamlayan Seki, otel çıkışında gazetecilerin soru sormamalarını isteyerek “Elime ulaşan herhangi bir tebligat yok. Bende zaten konser öncesi buradayım. Ben Allah katında da vicdanım gayet rahat, pirüpak. İnşallah yargı önünde de aynı berraklıkta olacağım. Çok kısa bir zaman sonra” açıklamasında bulundu.

Sandık uyarısı

Konserini tamamladıktan sonra, "Ben Allah katında zaten özgürüm. Yargı önünde de özgür olmak dileğiyle diyorum” diyen Deniz Seki, sandık uyarısı yaptı.

Seki, pazar günü seçim olduğunu hatırlatarak, "Bugün benim için çok önemli bir gündü. Edirne size teşekkür ederim. Pazar günü mutlu bir sandık günü olsun. Türkiye’mizin sadece huzura ihtiyacı var. Oy vermeye gidelim, hepimiz gidelim. Oy verelim, birlik olalım. Buna ihtiyacı var” dedi.

7 ay cezaevinde kalmıştı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, şarkıcı Deniz Seki'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. Daha önce 7 ay cezaevinde kalan Deniz Seki’nin cezaevine girmesi gündeme geldi.