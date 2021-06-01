Deniz salyası ile mücadele için harekete geçiliyor: Bakanlık ve Marmara'ya kıyısı olan belediyeler 'ortak eylem planı' oluşturacak

Marmara Denizi'ndeki deniz salyasıyla mücadele için ‘Marmara Denizini Koruma Eylem Planı’ hayata geçiriliyor. İzmit'te, Marmara'ya kıyısı olan şehirlerin yöneticileri ile uzmanların katılımıyla 6 Haziran'da toplantı yapılarak, ortak eylem planı için kararlar alınacak.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deniz salyası sorunu için tüm tarafların ortak karar alacağı toplantı için görüş birliğine vardı. İstanbul’da yapılan görüşmenin ardından bakanlık ve Marmara Belediyeler Birliği, deniz salyası ile mücadele için acil toplantı kararı açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un sosyal medya hesaplarından duyurduğu toplantı, 6 Haziran Pazar günü İzmit’te yapılacak. Toplantıda Marmara’yı etkisi altına alan deniz salyası ve kirliliğin ortadan kaldırılması için ortak çözüm aranacak. Toplantının ardından ‘Marmara Denizini Koruma Eylem Planı’ kamuoyuyla paylaşılacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, toplantıya Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ büyükşehir belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İşleri yetkilileri, çevre ve şehircilik il müdürleri ve üniversitelerden konunun uzmanlarının katılacağını belirtti. (DHA)

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