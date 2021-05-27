Marmara Denizi'ndeki deniz salyası krizi Washington Post'ta: Kalın bir örtü, Türkiye'nin kıyısını kasıp kavuruyor

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Washington Post gazetesi, Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayarak endişeye neden olan müsilajı (deniz salyası" gündeme aldı. Balıkçıların uzun bir süredir sorun yaşamasına neden olan müsilaj "Kalın bir 'deniz salyası' örtüsü Türkiye'nin kıyısını kasıp kavuruyor" ifadeleriyle aktarıldı.

Washington Post'ta yer alan "Kalın bir 'deniz salyası' örtüsü Türkiye'nin kıyısını kasıp kavuruyor" başlıklı haber, Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan müsilaj sorununu ele aldı. Haberde "Türk balıkçılar aylardır Marmara Denizi'nde bir sorun yaşıyor: Balık bulamıyorlar" ifadeleri yer aldı.

Haberde, deniz salyası olarak bilinen müsilajın, balıkçıların ağını tıkadığı ve aynı zamanda sudan çıkacak balığı yemenin güvenli olup olmayacağına ilişkin endişeler doğurduğu belirtildi.

Bilim insanları, deniz salyasının yeni bir oluşum olmadığını ancak küresel ısınma kaynaklı yükselen deniz sıcaklıklarının durumu kötüleştirmiş olabileceğini söyledi. Haberde, bilim insanlarının deniz salyasının varlığını kirlilikle de bağdaştırdığı belirtildi.

Bölgede balıkçılık yaparak geçimini sağlayanların aylardır bu sorunu yaşadığı hatırlatılan haberde, müsilajın Marmara Denizi'nde 30 metreye kadar çöktüğü belirtildi.

"Deniz salyasının üç nedeni: Denizlerin ısınması, deniz durağanlığı ve arıtılmayan atıklar"

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Prof. Mustafa Sarı, T24'te Füsun Sarp Nebil'e yaptığı açıklamalarda "Müsilajın üç nedeni 'denizlerin ısınması, deniz durağanlığı ve arıtılmayan atıkların yol açtığı besin zenginliği'; 25 milyon insanın atığı arıtılmadan Marmara'ya bırakılıyor" demişti.

Prof. Sarı, "Müsilaj bizim yeni kabusumuz Marmara'da. Yönetilebilir olarak görülse de şimdilik Marmara'yı kıskacına almış durumda" demişti.