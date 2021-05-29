Marmara Denizi'ndeki deniz salyası krizi: Erdek sahili de deniz salyasıyla kaplandı

Marmara Denizi'ndeki deniz salyaları (müsilaj), Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahil şeridini kapladı.
Fotoğrafçı Özcan Yüksek, Erdek sahilininin müsilaj ile kaplandığı fotoğraflarını “Erdek'te denizin manzarası. Ne yazık ki!” notuyla paylaştı. CHP milletvekili Namık Havutça da, Erdek sahilindeki durumu dün Twitter hesabından bir video ile paylaştı.
Hükümete çağrı yapan Havutça, “Marmara Denizi müsülajdan nefes alamıyor. Dünyanın coğrafi hazinesi, Türkiye nüfusunun 4/3'ü, sanayisinin yüzde 40 bulunduğu Dünyanın tek içdenizi Marmara. Durum vahim. Ama AKP hükümetinin ÇEVRE bakanı hala görmüyor, duymuyor, söylemiyor. Daha ne olsun, insanlar mı ölsün?” ifadelerini kullandı.
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Müsilaj nedir?
Hidrobiyolog Levent Artüz, müsilaj şu sözlerle anlatıyor:
"Bir tarifle anlatmak gerekirse; oklava şeklinde bir tavuk yumurtası düşünün, bilimsel ismi Proboscia alata olan plankton, kısa sürede anormal artış gösteriyor. Daha sonra patlıyor. Patlama derken bomba patlaması değil, çiçeklenme, tomurcuk patlaması. Ölüp kırılıyor. Kırılınca hücre içi sıvısı ortama yayılıyor. Tıpkı yumurtanın beyazını su dolu bir bardağa dökmek gibi… Müsilaj kökenlendiği canlıya bağlı olarak genelde üst su kütlelerinde oluşur. Denizin çalkalanmasıyla içinde hava kabarcıklarını hapsederse suyun yüzeyine çıkar. Askıda katı madde dediğimiz denizin içindeki partikülleri hapsederse ağırlaşıp çöker. Yani, içine katı maddeyi hapsederse batıyor, yoğunluğu azalırsa yüzüyor. İncelemelerimizden gördüğümüz kadarıyla, müsilaj esas olarak ara yüzey dediğimiz alanda birikmiş vaziyette. Dalgıçlar 5-10 metrelik derinliklerde gözlemleyebiliyor. Ama, büyük miktarlarda çökmüş müsilaj alt su kütlesinde, yani 50-100 metre derinliklerde de görülüyor."