Marmara Denizi'ndeki deniz salyası krizi: Erdek sahili de deniz salyasıyla kaplandı

Marmara Denizi'ndeki deniz salyaları (müsilaj), Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahil şeridini kapladı.

Fotoğrafçı Özcan Yüksek, Erdek sahilininin müsilaj ile kaplandığı fotoğraflarını “Erdek'te denizin manzarası. Ne yazık ki!” notuyla paylaştı. CHP milletvekili Namık Havutça da, Erdek sahilindeki durumu dün Twitter hesabından bir video ile paylaştı.

Hükümete çağrı yapan Havutça, “Marmara Denizi müsülajdan nefes alamıyor. Dünyanın coğrafi hazinesi, Türkiye nüfusunun 4/3'ü, sanayisinin yüzde 40 bulunduğu Dünyanın tek içdenizi Marmara. Durum vahim. Ama AKP hükümetinin ÇEVRE bakanı hala görmüyor, duymuyor, söylemiyor. Daha ne olsun, insanlar mı ölsün?” ifadelerini kullandı.