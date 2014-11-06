Deniz Naki: Türkiye'ye dönme niyetim yok

Selin Girit

BBC Türkçe

"Ben Dersimliyim ve Aleviyim. Bununla gurur duyuyorum ve gurur duymaya devam edeceğim."

Gençlerbirliği'yle anlaşmasını karşılıklı fesheden 25 yaşındaki futbolcu Deniz Naki, resmi Facebook sayfasında, "zorunlu açıklama" başlığı altında bugün yayımladığı yazısında işte bu cümleye yer veriyor.

Kendisini bu açıklamayı yapmaya iten şey ise "ırkçı" olduğunu düşündüğü ve Pazar günü maruz kaldığını söylediği bir saldırı.

Deniz Naki, söz konusu saldırının ardından apar topar Türkiye'yi terk etti. Şu anda Almanya'da. Türkiye'ye dönme niyetinin de olmadığını söylüyor.

Naki'ye telefonla ulaştık ve önce hem Alman hem de bazı Türk gazetelerine yansıyan saldırının ayrıntılarını kendisinden dinledik.

Deniz Naki kimdir?





-Almanya, Düren doğumlu

-25 yaşında, orta saha oyuncusu

-Almanya'da U15 ve U16 genç milli takımlarında oynadı

-Bayer Leverkusen, Rot Weiss Ahlen, St Pauli, Paderborn takımlarında yer aldı

-2013/14 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu

-Bu hafta GB'yle sözleşmesi karşılıklı feshedildi

‘Bu ülkeyi terk et!’

- (2 Kasım) Pazar akşamı arkadaşımın evinden ayrıldım. Yemek almaya gidiyordum. Peşime üç kişi takıldı. Küfür ederek üzerime doğru gelmeye başladılar. 'Dersimli Kürt Naki sen değil misin?' diyorlardı.

- Nasıl küfrediyorlardı, ne diyorlardı tam olarak?

- Bir hanıma bunları söylemek istemem. 'IŞİD sizin gibi Kürtleri şöyle şöyle yapsın', 'Rojavanız da, Kobaniniz de, Şengaliniz de .....' gibi ağır laflar ettiler.

- Sonra?

- Birisi önümde duruyordu. Öbürü solumda. Diğeri de yanımda. Önce "Ne oldu?" diyerek sakinleştirmeye çalıştım. Demeden sol tarafımdan gözüme yumruk yedim. Sağa kaydım. Önümdeki üzerime geldi. Kendimi korumak için ona yumruk atıp kaçtım. Ben kaçarken (arkamdan) bağırıyorlardı. "Birinci uyarı yetmedi mi? Bu ikinci ve son uyarı olsun. Bu ülkeyi, bu şehri, bu kulübü terk et!" dediler. 20-25 metre sonra onlar da (ters yöne) koşmaya başladılar.

‘Bazıları rahatsız’

Deniz Naki sosyal medyada lafını sakınmayan, politik görüşlerini dile getirmekten çekinmeyen bir futbolcu.

Facebook hesabında örneğin "Kobani'ye özgürlük" yazılı bir resmi paylaştığı ya da Twitter'da "Kızlarımızı IŞİD'den koruyun" yazısıyla çekilmiş bir fotoğrafı görülüyor.

Naki'nin sol elinde Che Guevara, bir kolunda Kürtçe özgürlük anlamına gelen "azadi", diğerinde de "Dersim 62" yazan dövmeleri var.

Özellikle 6 ay kadar önce "Dersim 62" dövmesi nedeniyle, Kürt ve Alevi kimliğine yönelik hakaretlere maruz kaldığını söylüyor.

Neden hedef alındığını, neden kendisine saldırıldığını düşündüğünü sorduğumda, "Dersimli olmaktan gurur duyuyorum. Kürt ve Alevi olduğumu söylüyorum. Bundan sıkıntı duymuyorum. Ama bazı kişiler rahatsız oluyor. Her ırka, dine benim saygım var. Ama benim dinime, ırkıma saygı göstermezse ben de o insana saygı göstermem." yanıtını veriyor.

Son olayla ilgili olarak avukatlarıyla görüştüğünü, ancak henüz hukuki bir işlem başlatmadığını söylüyor.

"Berkin Elvan'a, Roboski'ye baktığınız zaman, Ali İsmali'e baktığınız zaman... Onlar (aileler) şikayetçi oldular da ne oldu? Bana saldıranları zaten tanımıyorum. Şikayetçi olsam da ortaya çıkacaklarına dair ümidim yok. Ama bakıyoruz." diyor.

‘Korkup kaçmadım’

Gençlerbirliği Kulübü'nden dün yapılan açıklamada, "Futbolcumuza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Kulübün Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, yaptığı yazılı açıklamada, "Deniz Naki futboluyla yapamadığını, demeçleriyle yapmaya çalışıyor." ifadesine de yer verildi ve saldırıdan kulübün zamanında haberdar edilmediği ileri sürüldü.

Deniz Naki ise olayın hemen ardından o akşam kulübü aradığını savunuyor.

Deniz Naki Türkiye'den dün gece ayrıldı. "Korkup kaçtı" şeklindeki yorumlara içerlemiş görünüyor.

"Korkup da kaçtım gibi bir durum yok. Ama annem babam korkmaya başladı. Yarın öbür gün bıçak çekerler, silah çekerler... Takım arkadaşlarımla dışarı çıksam, saldırıya uğrasam, bir arkadaşımın başına bir şey gelse ne yaparım? Yalnız gezsem yarın öbür gün yine bir şey olacak, 3-4 ay sonra yine sıkıntı yaşayacağım. Ailem merak ediyor. Onun için terk etmeyi seçtim. Korkumdan değil. Alakası yok."

Peki gelecekte Türkiye'ye dönmeyi düşünür mü? Yanıtı net:

"Bir daha Türkiye'de oynama planım yok. Hoşgörü yok. Türkiye'ye tek dönüşüm memleket sevdasından olur. Yazın Dersim'e gidip gelirim, başka bilmiyorum. Almanya'da futbol oynamaya devam edeceğim."