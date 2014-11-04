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Spor

Deniz Naki IŞİD'i lanetledi, 'bu son uyarı' diye Ankara'da saldırıya uğradı

Facebook sayfasında IŞİD'in saldırılarını lanetlediğinden ötürü tehditlere maruz kalan futbolcusu Deniz Naki, Ankara'da 3 kişi tarafından dövüldü

04 Kasım 2014 18:27

Altı aydır Türkiye'de Gençlerbirliği takımında oynayan Deniz Naki, dayaklı saldırıya uğradı. 25 yaşındaki Deniz Naki, Facebook üzerinden IŞİD'i lanetledi. Bunun üzerine küfürlü yorumlara maruz kaldı ve pazar günü de Ankara'da saldırıya uğradı.

 

'Bana yönelik ilk uyarıymış'

 

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Almanya'da Bild gazetesine konuşan Deniz Naki, "Pazar günü tatil günümüzdü. Yemek almaya gittiğim sırada üç kişi benim yolumu kesti. Bana defolup gitmemi söylediler. Kulübün benim gibilere ihtiyacı olmadığını söylediler. Bu bana yönelik ilk uyarıymış" şeklinde konuştu ve ardından dayak yediğini ve onu rahat bırakmaları için para bile verdiğini belirtti.

 

'Takım arkadaşlarım için de endişeliyim'

 

Dün sakatlanmış eli ve morarmış gözüyle Gençlerbirliği'nin menajeri Aykut ile görüşüp çözüm yolu aradığını belirten Naki, "Ankara'da kendi başıma dışarıya çıkamıyorum. Takım arkadaşlarım için de endişeliyim. Onların da başına bir şey geleceğinden korkuyorum. Burada olmamın artık hiç bir anlamı yok. Beynimde sürekli dönen bu hadise beni mahvediyor. Artık dayanamıyorum." dedi.

 

'Babam dön dedi'

 

"Ailem Düren'de yaşıyor, babam çok endişeli. Hemen uçağa binip eve dönmemi istiyor" diyerek konuşmasını sürdüren Naki, 11 Ekim'de de kış sezonunda Türkiye'yi terkedip St. Pauli'ye dönmek istediğini beyan etmişti.

 

Sözleşmesi feshedildi

 

Öte yandan Paderborn'dan Gençlerbirliği'ne 200 bin Euro'ya  transfer olan Nakİ'nin kontratı 2016 yılında bitecekti, ancak kulüp futbolcuyla anlaşarak sözleşmeyi karşılıklı feshetti. 

 

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