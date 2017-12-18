Deniz Gezmiş'in arkadaşı: Mussolini ne kadar sosyalist olursa Erdoğan da o kadar antiemperyalist olur

Deniz Gezmiş’in yakın arkadaşı Mustafa Zulkadiroğlu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Deniz Gezmiş’e benzetmesi sonrası AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın, Gezmiş için "terörist" yorumuna tepki gösterdi. Zulkadiroğlu, “Deniz ‘terörist’ değil bir devrimcidir. Erdoğan’dan antiempeyalist bir figür yaratılamaz. Mussolini ne kadar sosyalist olursa Erdoğan da o kadar antiemperyalist olur" dedi.

Dilmen, katıldığı bir televizyon programında söylediği, "Ben Tayyip Erdoğan'a baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" sözleri sonrası çıkan tartışmalar sürüyor.

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Süren tartışmaya AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da katıldı. Deniz Gezmiş’e “terörist” benzetmesi yapan Özdağ, “Deniz Gezmiş demokrasiye mi inanmış? Deniz Gezmiş’in elinde silah vardı, bomba vardı, Sayın Erdoğan’ın elinde silah mı var bomba mı var? Deniz Gezmiş kendi fikrinden olmayan üniversitelere giderek, aynı düşüncede olmayanlara karşı savaş açtı. Erdoğan ise 196 üniversite açarak, eğitime verdiği değeri ortaya koydu. Bu nedenle Dilmen, Sayın Erdoğan’ı doğru tanımlamamış, doğru göremiyor, buradan da birilerine selam çakmak istemiş. Deniz Gezmiş ve arkadaşları komünizme inanıyorlardı” diye konuşmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Dilmen'e tepki göstermiş, "Sahadaki şeytanlığını siyasete karıştırmasın" demişti. Bahçeli şunları ifade etmişti:

"Türk milletiyle bir konuyu paylaşmak isterim. Türk sporunda önemli başarılar sağlamış olan bir sporcunun bir konu üzerinde yorum yaparken bazı hatalar yanlışlıklara sürüklenmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Sahadaki şeytanlığı siyasete taşımasın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na parkasız Deniz Gezmiş ifadesi ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanı'na yakışır ne de Cumhurbaşkanlığı'na yapılan bir yalakalığa yakışır... Bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez."

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"Saldıranlar terörist"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP Milletvekili Özdağ ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından 68’liler Birliği Vakfı Sekreteri ve Deniz Gezmiş’in yakın arkadaşı Mustafa Zulkadiroğlu, Deniz Gezmiş’e yönelik “terörist” benzetmelerine sert tepki gösterdi. Söylenen sözlerin büyük bir terbiyesizlik olduğunu belirten Zulkadiroğlu şunları söyledi:

“Deniz ‘terörist’ değil bir devrimcidir. Bazılarının söylediği gibi ‘aktivist’ değil iyi bir devrimci olmanın yanında antiemperyalisttir. Emperyalizmin temsilcisi ABD ve örgütü NATO’ya karşı mücadele yürütmüştür. Bugün Deniz’e saldıranlar, ona ve arkadaşlarına silah sıkanlar terörist değilse nedir? Devlet Bahçeli ve etrafındakilerin devrimcilere silah sıkanlarla yan yana oldukları biliniyor. Deniz büyük kitleler tarafından kabul gördüğü için, onun sempatisi ile sörf yaparak Erdoğan’ı antiemperyalist olarak göstermek istiyorlar. Mussolini ne kadar sosyalist olursa, Erdoğan da o kadar antiemperyalist olur. Deniz bugün ABD işbirliği yapanlarla yanyana olmaz, aynı cezaevi ve koğuşta da kalmazdı.”