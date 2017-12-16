Bahçeli'den Rıdvan Dilmen'e: Sahadaki şeytanlığını siyasete karıştırmasın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ' Erdoğan'ı parkasız Deniz Gezmiş'e benzetiyorum' diyen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e tepki verdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi: "Türk milletiyle bir konuyu paylaşmak isterim. Türk sporunda önemli başarılar sağlamış olan bir sporcunun bir konu üzerinde yorum yaparken bazı hatalar yanlışlıklara sürüklenmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Sahadaki şeytanlığı siyasete taşımasın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na parkasız Deniz Gezmiş ifadesi ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanı'na yakışır ne de Cumhurbaşkanlığı'na yapılan bir yalakalığa yakışır... Bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez."